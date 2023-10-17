Рада ухвалила закон про фінмоніторинг РЕР, необхідний для початку перемовин про вступ до ЄС
Верховна Рада 17 жовтня голосами 276 народних обранців ухвалила у другому читанні законопроєкт №9269-д щодо посилення фінансового моніторингу PEP (Politically Exposed Person, політично значущих осіб).
Як пояснив народний депутат Ярослав Железняк, цей документ відповідає міжнародним стандартам боротьби з відмиванням коштів і боротьби з тероризмом AML/CFT, і вважатиметься як виконання однієї з вимог МВФ. Також – це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС.
За його словами, головна зміна – замість трьох років після посади найвищі чиновники фактично матимуть довічний статус РЕР.
– Але одночасно законопроєктом посилюється відповідальність СПФ (суб’єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг, – додав політик.
Наприкінці червня в Раді директорів Міжнародного валютного фонду заявили, що чекають у вересні ухвалення Верховною Радою змін до закону про фінансовий моніторинг і боротьбу з відмиванням коштів.
У МВФ сказали, що це необхідно для посилення заходів належної обачності щодо політично значущих осіб (PEP), відповідно до ризик-орієнтованого підходу, що відповідає стандартам FATF.
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