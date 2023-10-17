Рада ухвалила закон про фінмоніторинг РЕР, необхідний для початку перемовин про вступ до ЄС

Верховна Рада 17 жовтня голосами 276 народних обранців ухвалила у другому читанні законопроєкт №9269-д щодо посилення фінансового моніторингу PEP (Politically Exposed Person, політично значущих осіб).

Як пояснив народний депутат Ярослав Железняк, цей документ відповідає міжнародним стандартам боротьби з відмиванням коштів і боротьби з тероризмом AML/CFT, і вважатиметься як виконання однієї з вимог МВФ. Також – це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС.

За його словами, головна зміна – замість трьох років після посади найвищі чиновники фактично матимуть довічний статус РЕР.

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– Але одночасно законопроєктом посилюється відповідальність СПФ (суб’єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг, – додав політик.

Наприкінці червня в Раді директорів Міжнародного валютного фонду заявили, що чекають у вересні ухвалення Верховною Радою змін до закону про фінансовий моніторинг і боротьбу з відмиванням коштів.

У МВФ сказали, що це необхідно для посилення заходів належної обачності щодо політично значущих осіб (PEP), відповідно до ризик-орієнтованого підходу, що відповідає стандартам FATF.

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