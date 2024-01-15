2024-й должен стать точкой перелома: министр обороны Британии о соглашении по безопасности с Украиной

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс считает, что 2024 год должен стать точкой перелома, а для Украины — годом, когда “может решиться судьба ее нации”.

Об этом он сказал в имении Lancaster House в Лондоне во время выступления об оборонных планах Соединенного Королевства.

Свое выступление он начал с того, что на мировой карте снова появилась враждебная воинственная держава после того, как Россия незаконно оккупировала Крым в 2014 году, что сошло с рук Путину, а через восемь лет он начал полномасштабное вторжение в Украину. Шаппс очертил ядерные опасности, которые стоят перед миром.

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— Сегодня к России и Китаю присоединились новые ядерные, а вскоре и безъядерные государства. Северная Корея обещает расширить собственный ядерный арсенал. А еще есть Иран, чей уран обогащен до 83,7%, уровня, который не имеет никакого гражданского применения, — отметил он.

Министр добавил, что параллельно Путин использует иранские беспилотники и северокорейские баллистические ракеты для продолжения ракетных обстрелов Украины. Он добавил: С подобными “друзьями” мир становится все более опасным.

Шаппс предупредил, что через пять лет мир может стать свидетелем нескольких театров военных действий с участием России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

— Спросите себя, если взглянуть на сегодняшние конфликты во всем мире: что более вероятно — их количество будет расти или уменьшаться? Подозреваю, что мы все знаем ответ — скорее всего, будет расти. Итак, 2024 год должен стать точкой перелома, — заявил он.

О помощи и сотрудничестве с Украиной

Вооруженные силы Украины достигли невероятного успеха, выбив российские войска, вернув 50% территории, которая была оккупирована Россией, и открыв морской проход в Черном море, отметил Шаппс.

Британский министр добавил, что Запад не должен подвести Украину.

— Мы объединили около 10 стран, чтобы помочь украинцам тренироваться здесь, в Великобритании. Сегодня я могу объявить, что по нашим программам уже подготовлено более 60 тыс. украинских военнослужащих со времени вторжения России в Украину в 2014 году, — сказал он.

Он напомнил о новой морской коалиции с Норвегией для защиты Украины. С тех пор к ней присоединились более 20 стран-партнеров. Шаппс сказал, что мировое сообщество не должно допустить, чтобы эта поддержка Украины угасла.

— Путин считает, что Западу не хватает стойкости. И поскольку на кону будущее мирового порядка, мы должны доказать, что он ошибается. Если он выиграет войну, это лишь увеличит риск эскалации. И не только потому, что он одержим идеей восстановить Российскую империю. Но и потому, что это будет сигналом слабости для других потенциальных агрессоров, — предупредил министр.

Он напомнил о недавнем подписанном историческом соглашении между Украиной и Великобританией о сотрудничестве в области безопасности. По его словам, это начало 100-летнего альянса.

Со стороны Британии военная поддержка выросла до 2,5 млрд фунтов стерлингов, что увеличило общий объем военной помощи Великобритании до более 7 млрд фунтов стерлингов. Еще больше будет предоставлено непосредственно из британского арсенала вооружений, отметил министр.

Шаппс добавил, что 200 млн фунтов стерлингов будет направлено на производство и закупку тысяч беспилотников, в том числе разведывательных и ударных дронов большой дальности.

— Наше новое соглашение с Украиной — это гораздо больше, чем деньги. Оно формализует нашу поддержку во всем — от обмена разведданными и кибербезопасности до медицинской и военной подготовки. И оно предполагает, что мы делаем первый гигантский шаг на пути к партнерству, которое продлится столетия, — подчеркнул Шаппс.

По его словам, Британия понимает, что борьба в Украине является экзистенциальной, она демонстрирует, что нет такого термина, как локальный конфликт.

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