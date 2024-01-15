2024-й має стати точкою перелому: міністр оборони Британії про безпекову угоду з Україною

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс вважає, що 2024 рік повинен стати точкою перелому, а для України – роком, коли “може вирішитися доля її нації”.

Про це він сказав у маєтку Lancaster House у Лондоні під час виступу про оборонні плани Сполученого Королівства.

Свій виступ він розпочав з того, що на світовій мапі знову з’явилася ворожа войовнича держава після того, як Росія незаконно окупувала Крим у 2014 році, що зійшло з рук Путіну, а через вісім років він розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Шаппс окреслив ядерні небезпеки, які стоять перед світом.

Зараз дивляться

— Сьогодні до Росії та Китаю приєдналися нові ядерні, а незабаром і без’ядерні держави. Північна Корея обіцяє розширити власний ядерний арсенал. А ще є Іран, чий уран збагачений до 83,7%, рівня, який немає жодного цивільного застосування, – зазначив він.

Міністр додав, що паралельно Путін використовує іранські безпілотники і північнокорейські балістичні ракети для продовження ракетних обстрілів України. Він додав: З подібними “друзями” світ стає дедалі небезпечнішим.

Шаппс попередив, що через п’ять років світ може стати свідком кількох театрів воєнних дій за участю Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї.

— Запитайте себе, якщо поглянути на сьогоднішні конфлікти в усьому світі: що ймовірніше – їхня кількість зростатиме чи зменшуватиметься? Підозрюю, що ми всі знаємо відповідь – найімовірніше, зростатиме. Отже, 2024 рік має стати точкою перелому, – заявив він.

Про допомогу та співпрацю з Україною

Збройні сили України досягли неймовірного успіху, вибивши російські війська, повернувши 50% території, що була окупована Росією, та відкривши морський прохід у Чорному морі, зазначив Шаппс.

Британський міністр додав, що Захід не має підвести Україну.

— Ми зібрали близько 10 країн, щоб допомогти українцям тренуватися тут, у Великій Британії. Сьогодні я можу оголосити, що за нашими програмами вже підготовлено понад 60 тис. українських військовослужбовців з часу вторгнення Росії в Україну в 2014 році, – сказав він.

Він нагадав про нову морську коаліцію з Норвегією для захисту України. Відтоді до неї приєдналися понад 20 країн-партнерів. Шаппс сказав, що світова спільнота не повинна допустити, щоб ця підтримка України згасла.

— Путін вважає, що Заходу бракує стійкості. І оскільки на кону майбутнє світового порядку, ми повинні довести, що він помиляється. Якщо він виграє війну, це лише збільшить ризик ескалації. І не лише тому, що він одержимий ідеєю відновити Російську імперію. Але й тому, що це буде сигналом слабкості для інших потенційних агресорів, – попередив міністр.

Він нагадав про нещодавню підписано історичну угоду між Україною та Великою Британією про співпрацю у галузі безпеки. За його словами, це початок 100-річного альянсу.

З боку Британії військова підтримка зросла до 2,5 млрд фунтів стерлінгів, що збільшило загальний обсяг військової допомоги Великої Британії до понад 7 млрд фунтів стерлінгів. Ще більше буде надано безпосередньо з британського арсеналу озброєнь, зауважив міністр.

Шаппс додав, що 200 млн фунтів стерлінгів буде спрямовано на виробництво і закупівлю тисяч безпілотників, зокрема розвідувальних і ударних дронів великої дальності.

— Наша нова угода з Україною – це набагато більше, ніж гроші. Вона формалізує нашу підтримку в усьому – від обміну розвідданими і кібербезпеки до медичної і військової підготовки. І вона передбачає, що ми робимо перший гігантський крок на шляху до партнерства, яке триватиме століття, – наголосив Шаппс.

За його словами, Британія розуміє, що боротьба в Україні є екзистенційною, вона демонструє, що немає такого терміну, як локальний конфлікт.

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