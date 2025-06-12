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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
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Волиняка: у ЗСУ з’явився гексакоптер для знищення важкоброньованих цілей

новий аваікомплекс волиняка
Фото: Міноборони

Арсенал летальної зброї ЗСУ збільшився завдяки новому бомбардувальному гексакоптеру Волиняка.

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Що таке Волиняка

БпЛА Волиняка розроблений українськими виробниками для ефективного знищення широкого спектра ворожих цілей.

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Окрім своєї основної ударної функції, Волиняка також може здійснювати логістичні завдання, доставляючи необхідне спорядження на передові позиції.

Однією з ключових переваг цього дрона є його здатність працювати за будь-якої погоди, зокрема під час сутінків та сильного вітру. Це робить його незамінним інструментом у складних бойових умовах.

Вже з перших місяців повномасштабної війни безпілотник ефективно нищив ворожу техніку, укриття та живу силу противника.

Оновлені версії Волиняки мають покращені технічні характеристики, що розширює спектр можливостей.

До складу безпілотного комплексу входять пульт керування, окуляри пілота, ретранслятор і багаторазовий гексакоптер з шістьма потужними безколекторними двигунами.

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Джерело: Міноборони

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