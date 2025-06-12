Волиняка: у ЗСУ з’явився гексакоптер для знищення важкоброньованих цілей

Хто написав Біблію: науковці дослідили авторство за допомогою ШІ

Кількість постраждалих у Києві зросла до 32 людей, загинуло троє рятувальників

Фото справжнє: Юсов про випалений напис “слава Росії” на тілі українського полоненого

Скільки буде пенсії при зарплаті в 20 000 гривень: приклад розрахунку