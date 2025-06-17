Еврокомиссия предложила полностью отказаться от российского газа и нефти до 2027 года

Европейская комиссия официально представила законодательное предложение, предусматривающее полный отказ ЕС от импорта российского газа и нефти до конца 2027 года.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Предложение включает постепенное прекращение закупок трубопроводного и сжиженного природного газа (LNG) из России. С 1 января 2026 г. будет запрещено заключать новые контракты на импорт российского газа.

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Импорт по краткосрочным действующим соглашениям должен завершиться к 17 июня 2026 года, а долгосрочные поставки во внутриконтинентальные страны будут разрешены только до конца 2027-го.

Также планируется прекратить импорт российской нефти в установленные сроки и запретить долгосрочные контракты использования терминалов LNG для компаний из России или подконтрольных ей структур.

Страны-члены ЕС обяжут разработать конкретные планы диверсификации энергоснабжения. В Еврокомиссии отмечают, что текущая инфраструктура и доступ к альтернативным источникам позволяют осуществить этот переход без существенных рисков для экономики и энергобезопасности.

— Россия не раз пыталась шантажировать нас энергоресурсами. Мы решили положить конец этой зависимости и закрыть эпоху российских ископаемых ресурсов в Европе, — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Документ еще предстоит рассмотреть Европарламенту и Совету ЕС. Для его принятия необходимо квалифицированное большинство.

Напомним, ЕС готовит важный шаг к полному разрыву энергетических связей с Россией.

Источник : Еврокомиссия

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