Российский диктатор Владимир Путин не прекращает войну против Украины, поскольку опасается реакции ультранационалистических сил внутри страны.

Об этом сообщает издание The Telegraph, ссылаясь на аналитику и независимые опросы.

Путин боится переворота и революций

Согласно данным Левада-центра, 59% россиян поддерживают идею мирных переговоров с Украиной, а среди молодежи этот показатель достигает 76%. В то же время на Путина оказывают давление и большие бизнес круги, стремящиеся к нормализации экономики.

Сейчас смотрят

Однако Кремль игнорирует эти настроения, учитывая прежде всего позицию радикального имперского крыла. Среди его представителей – Сергей Марков и Александр Дугин, выступающие за дальнейшую эскалацию конфликта.

Как отмечает The Telegraph, после неудачного мятежа вагнеровцев в 2023 году Путин еще больше опасается попыток переворота. Хотя лидеры этих движений – Евгений Пригожин и Игорь Гиркин – были нейтрализованы, угроза со стороны националистов сохраняется.

По мнению издания, именно страх перед этой средой удерживает Путина от компромиссов и заставляет поддерживать военное напряжение, несмотря на снижение поддержки войны в обществе и утрату перспектив победы.

Источник : The Telegraph

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.