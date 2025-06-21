Путіна стримує не НАТО, а загроза перевороту всередині Росії — The Telegraph

Російський диктатор Володимир Путін не припиняє війну проти України, оскільки побоюється реакції з боку ультранаціоналістичних сил всередині країни.

Про це повідомляє видання The Telegraph, посилаючись на аналітику та незалежні опитування.

Путін боїться перевороту та революцій

Згідно з даними Левада-центру, 59% росіян підтримують ідею мирних переговорів з Україною, а серед молоді цей показник досягає 76%. Водночас на Путіна чинять тиск і великі бізнесові кола, які прагнуть нормалізації економіки.

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Однак Кремль ігнорує ці настрої, зважаючи насамперед на позицію радикального імперського крила. Серед його представників — Сергій Марков та Олександр Дугін, які виступають за подальшу ескалацію конфлікту.

Як зазначає The Telegraph, після невдалого заколоту вагнерівців у 2023 році, Путін ще більше побоюється спроб перевороту. Хоча лідери цих рухів — Євген Пригожин і Ігор Гіркін — були нейтралізовані, загроза з боку націоналістів зберігається.

На думку видання, саме страх перед цим середовищем утримує Путіна від компромісів і змушує підтримувати воєнну напругу, попри зниження підтримки війни в суспільстві та втрату перспектив на перемогу.

Джерело : The Telegraph

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