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Марина Мелехова, редактор стрічки
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Прапор 37 ОБрМП над Дачним Дніпропетровської області: військові показали відео

прапор України
Фото: Unsplash

Воїни 37 окремої бригади морської піхоти ЗСУ підняли свій прапор над Дачним Дніпропетровської області, спростувавши фейк росіян про окупацію населеного пункту.

Український прапор над Дачним

Воїни 37 окремої бригади морської піхоти оприлюднили відео, як піднімали український прапор над Дачним Дніпропетровської області.

Таким чином українські захисники спростували фейк росіяни про окупацію Дачного.

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За словами військових, прапор над Дачним є чітким нагадуванням, що українці тут, у Дачному, та готові битися до кінця.

—  Жодного метра нашої землі ми не віддамо без бою, зауважили у 37 окремій бригаді морської піхоти, — йдеться у повідомленні.

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Джерело: 37 окрема бригада морської піхоти

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