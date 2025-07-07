Марина Мелехова, редактор стрічки
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Прапор 37 ОБрМП над Дачним Дніпропетровської області: військові показали відео
Воїни 37 окремої бригади морської піхоти ЗСУ підняли свій прапор над Дачним Дніпропетровської області, спростувавши фейк росіян про окупацію населеного пункту.
Український прапор над Дачним
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За словами військових, прапор над Дачним є чітким нагадуванням, що українці тут, у Дачному, та готові битися до кінця.
— Жодного метра нашої землі ми не віддамо без бою, зауважили у 37 окремій бригаді морської піхоти, — йдеться у повідомленні.
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Джерело: 37 окрема бригада морської піхоти
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