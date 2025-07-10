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Макрон: Коалиция желающих готова развернуть контингент через часы после перемирия

Еммануель Макрон
Фото: Офис президента

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны-участницы Коалиции желающих имеют готовый план развертывания контингента, который может быть реализован уже через несколько часов после подписания перемирия между Россией и Украиной.

Об этом он заявил во время официального визита в Великобританию.

Париж и Киев станут центрами управления Коалицией желающих

— У нас есть план, который мы готовы реализовать и запустить в течение нескольких часов после подписания перемирия, — сказал Макрон журналистам 10 июля.

Коалиция предусматривает создание постоянного штаба в Париже и координационной ячейки в Киеве.

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил 32 страны-участницы за участие в заседании коалиции в этот день. Он отметил, что впервые к мероприятию присоединились представители США — генерал Кит Келлог, сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь.

Об этом он написал на своей странице в Telegram.

— Формат Коалиции желающих работает — работает для безопасности долгосрочно и для защиты от российских ударов сейчас. Все признают, что это война, которую может преодолеть только единство. И нужное нам единство мы построили, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с представителями стран-участниц мирного процесса на уровне лидеров, однако отметил, что перед этим необходимо выполнить предварительные договоренности по обмену.

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Война в УкраинеВладимир ЗеленскийЕммануель Макрон
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