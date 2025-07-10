Макрон: Коаліція охочих готова розгорнути контингент за години після перемир’я

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни-учасниці Коаліції охочих мають готовий план розгортання контингенту, який може бути реалізований вже за кілька годин після підписання перемир’я між Росією та Україною.

Про це він заявив під час офіційного візиту до Великої Британії.

Париж і Київ стануть центрами управління Коаліцією охочих

— У нас є план, який ми готові реалізувати і запустити протягом декількох годин після підписання перемир’я, — сказав Макрон журналістам 10 липня.

Коаліція передбачає створення постійного штабу в Парижі та координаційного осередку в Києві.

Зараз дивляться

Президент України Володимир Зеленський подякував 32 країнам-учасницям за участь у засіданні коаліції цього дня. Він зазначив, що вперше до заходу долучилися представники США — генерал Кіт Келлог, сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь.

Про це він написав на своїй сторінці у Telegram.

— Формат Коаліції охочих працює — працює для безпеки довгостроково і для захисту від російських ударів зараз. Усі визнають, що це війна, яку може подолати тільки єдність. І потрібну нам єдність ми побудували, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до зустрічі з представниками країн-учасниць мирного процесу на рівні лідерів, однак наголосив, що перед цим необхідно виконати попередні домовленості щодо обміну.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.