Перемовини на рівні лідерів можливі після виконання стамбульських домовленостей — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до зустрічі з представниками країн-учасниць мирного процесу на рівні лідерів, однак наголосив, що перед цим необхідно виконати попередні домовленості щодо обміну.

Про це він сказав під час спілкування з українськими та іноземними журналістами.

Зеленський заявив про готовність до перемовин із лідерами після завершення обмінів

– Якщо ми хочемо серйозний результат і закінчити цю війну, то треба готувати зустріч на рівні лідерів. Ми готові до будь-якого формату зустрічі на рівні лідерів. Безумовно, Україна, Росія і Америка – бажаний формат зустрічі. Можуть бути не тільки слова, а і гарантії за столом перемовин. Як буде – я не можу сказати. Щодо майданчика перемовин – ще раз вдячний італійській стороні, вдячний Ватикану. Дуже радий, що Ватикан відкритий з цією пропозицією. Також є пропозиція від Австрії, Швейцарії, а також прямі пропозиції від турецької сторони, – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що перед новою зустріччю потрібно реалізувати домовленості, досягнуті під час попереднього раунду перемовин у Стамбулі.

Зараз дивляться

– Ми повинні завершити результат, про який ми домовилися на другій зустрічі. А саме – обміни, про які ми домовилися на попередній зустрічі в Стамбулі. І тільки після цього ми зможемо перейти до зустрічі на рівні лідерів, – підкреслив президент.

Зустріч у Стамбулі відбулася в межах міжнародних зусиль із реалізації української Формули миру.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.