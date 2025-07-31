Дмитрий Костюк выходит из фракции Слуга народа: что известно

Дмитрий Костюк – народный депутат из парламентской фракции Слуга народа заявил о выходе из фракции.

Костюк выходит из фракции Слуга народа

Об этом он заявил во время выступления за трибуной Верховной Рады, сообщила журналистка Фактов ICTV Ольга Чайко.

Также следует отметить, что впервые с начала полномасштабного вторжения Рада запустила онлайн-трансляцию заседания.

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