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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
1 хв.

Дмитро Костюк виходить з фракції Слуга народу: що відомо

Дмитро Костюк
Фото: УНІАН

Дмитро Костюк – народний депутат із парламентської фракції Слуга народу заявив про вихід із фракції.

Костюк виходить з фракції Слуга народа

Про це він заявив під час виступу за трибуною Верховної Ради, повідомила журналістка Фактів ICTV Ольга Чайко.

Також варто зауважити, що вперше від початку повномасштабного вторгнення Рада запустила онлайн-трансляцію засідання.

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З самого початку засідання ВР між нардепами почалась бійка.

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Верховна РадаСлуга народу
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