Что означает законопроект №13533 для независимости САП и НАБУ — экспертный разбор

Законопроект №13533 является шагом к восстановлению независимости антикоррупционной инфраструктуры — он отменяет ограничения, введенные законом №4555-ІХ, в частности в отношении САП, и декларирует намерение защитить органы от внешнего влияния.

Однако есть риски потери автономии НАБУ и САП из-за проверок и полиграфов, кадровые гарантии остаются неурегулированными, объясняют эксперты Лаборатории законодательных инициатив.

Ситуация вокруг НАБУ и САП

23 июля вступил в силу закон №4555-ІХ, который ввел изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины и закон О прокуратуре.

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Хотя официально документ имел целью урегулирование расследований исчезновения лиц во время войны, он получил репутацию такого, что отменяет независимость антикоррупционных органов и расширяет полномочия генпрокурора.

Законопроект №12414, поданный в парламент 16 января 2025 года, был принят в финальном виде менее чем за день — 22 июля.

Изменения коснулись четырех направлений:

Процессуальные полномочия — отменен особый порядок для прокуроров САП и детективов НАБУ.

Порядок неотложных обысков — изменен перечень оснований, исключена возможность применения к коррупционным делам.

Юрисдикция дел в отношении пропавших лиц — разрешено менять место досудебного расследования по месту жительства родственников.

Кадровые положения — разрешено назначение в прокуратуру без конкурса и увольнение “вне штата” несмотря на решение КСУ.

В ответ на критику президент пообещал 23 июля подать новый законопроект, который укрепит независимость антикоррупционных институтов. 24 июля документ зарегистрирован под номером 13533.

Что содержит законопроект №13533

Законопроект частично отменяет положения закона №4555-ІХ — прежде всего те, которые ограничивают процессуальные полномочия САП и прокуроров в целом.

Однако вопросы кадровой политики и юрисдикции по делам о пропавших лицах остаются без изменений.

Дополнительно вводится новый инструмент: проверки работников НАБУ и САП на полиграфе, которые будут проводить подразделения внутреннего контроля по методике СБУ.

Отдельно СБУ должна осуществить полную проверку работников с доступом к гостайне в течение 6 месяцев.

Восстановление процессуальной автономии

Законопроект предусматривает отмену ключевых процессуальных ограничений, введенных законом №4555-ІХ, в частности изменений в статьи УПК (ст. 3, 36, 37, 39, 40, 40-1, 41, 216, 218, 284, 294, 470, 480, 481) и переходных положений.

Также отменяются ограничения руководителя САП в управлении прокурорами.

При этом норма, которая позволяет генпрокурору или другим прокурорам истребовать материалы дел, остается в силе (кроме дел НАБУ).

Это создает риски вмешательства и подрывает независимость прокуроров, что противоречит европейским стандартам, которые предусматривают расширение, а не ограничение их автономии.

Возвращение к старой редакции о неотложных обысках

В статье 233 УПК Украины восстанавливается предыдущая редакция, позволяющая проведение обыска без определения суда в случае неотложности.

Такая норма уже предусматривает трехступенчатую процедуру: сам обыск, дальнейшее обращение в суд и судебную оценку допустимости полученных доказательств.

В решении ЕСПЧ по делу Корниец и другие против Украины (10 июля 2025 года) отмечено, что именно эффективный судебный контроль должен сдерживать возможные злоупотребления.

Изменение места досудебного расследования — без изменений

Проект №13533 сохраняет действующей норму, согласно которой в условиях военного положения расследование может быть перенесено по ходатайству родственников пропавшего лица к месту их проживания.

Это положение было в первоначальном тексте законопроекта №12414 и остается и в “оппозиционном” проекте №13531. Аналитики оценивают такую норму как положительную.

Кадровые положения не пересматриваются

Проект не отменяет нормы по приему прокуроров без конкурса и возможности увольнения в случае реорганизации органов прокуратуры.

Это не соответствует европейским стандартам отбора кадров и противоречит решению КСУ №11-р(ІІ)/2024.

В частности, возможность предлагать прокурору должность с последующим увольнением в случае отказа — может быть инструментом давления, например, путем перевода в пограничные прокуратуры в Сумской области.

Угрожают ли независимости проверки от СБУ

Проект вводит систему постоянного контроля работников антикоррупционных органов.

Полиграфические исследования будут проводиться каждые два года для работников с доступом к гостайне.

Массовая проверка от СБУ должна быть проведена в течение 6 месяцев с момента вступления в силу закона.

Эти меры позиционируются как реакция на возможное влияние со стороны России, однако не предоставлено публичных доказательств в подтверждение таких угроз.

В то же время проверки могут стать инструментом давления и ограничения автономности НАБУ и САП.

Контроль за выездом за границу

Проект поручает правительству и НАБУ внести нормативные изменения, которые запретят работникам НАБУ выезд за пределы Украины во время военного положения — кроме служебных командировок.

Это может стать дополнительным рычагом административного влияния и источником бюрократических преград.

Поиск лиц и активов за рубежом

Законопроект предусматривает разработку дополнительных инициатив, в частности усиление работы по экстрадиции лиц, уклоняющихся от следствия или приговора.

Согласованные действия ОГП, Минюста, НАБУ, АРМА, СБУ, ГБР, БЭБ, Нацполиции, Госфинмониторинга для возвращения активов, добытых преступным путем.

Запрет выезда за границу работникам НАБУ на время военного положения.

Все инициативы должны быть оформлены в виде изменений в законодательство в течение трех месяцев.

Выводы по законопроекту №13533

Проект закона №13533 является компромиссом в вопросе сохранения независимости антикоррупционной инфраструктуры.

Он полностью отменяет ключевые процессуальные ограничения, введенные законом №4555-ІХ, в частности в отношении САП.

Однако вопросы кадровых гарантий остаются нерешенными, а новые инициативы по проверкам и полиграфам могут стать инструментом зависимости антикоррупционных органов от СБУ.

Хотя в документе декларируется намерение усилить защиту от внешнего влияния, реальный риск потери институциональной автономии НАБУ и САП остается.

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