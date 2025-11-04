Европейская комиссия намерена получить от Совета ЕС мандат, который позволит продолжить переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз на экспертном уровне без официального открытия переговорных кластеров.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время презентации отчета о расширении ЕС в Европарламенте в Брюсселе 4 ноября.

Вступление Украины в ЕС

По словам Кос, Еврокомиссия хочет заручиться поддержкой Совета ЕС, чтобы продолжить переговоры на техническом уровне.

– Одним из решений, которое сейчас могло бы позволить открытие первого кластера или всех кластеров для Украины и Молдовы, было бы получение Комиссией мандата от Совета ЕС, чтобы мы могли продолжать работу на экспертном уровне, – заявила Кос.

Еврокомиссар подчеркнула, что для эффективного продвижения процесса расширения необходимо отказаться от требования единодушной поддержки всех этапов вступления со стороны государств-членов ЕС.

– Мы должны придерживаться единодушия при предоставлении статуса государства-кандидата и завершении процесса, я всегда буду за это бороться, – подчеркнула она.

Еврокомиссар выразила надежду, что с новым председательством в Совете ЕС (Дания) удастся достичь согласия о дальнейшем продвижении переговоров на рабочем уровне.

– Надеюсь, что вместе с (датским) председательством мы сможем достичь согласия, чтобы на рабочем уровне мы могли продвигаться, проходя кластер за кластером. А когда все условия будут выполнены, мы сможем открыть кластеры также официально, – отметила она.

Ранее, во время саммита лидеров ЕС в Брюсселе 23 октября, президент Владимир Зеленский вновь призвал Евросоюз найти решение для открытия переговорных кластеров по вступлению Украины и «снять искусственную блокаду».

В то же время стало известно, что в Брюсселе готовят новый механизм фронтлоудинга, который позволит продолжить процесс расширения даже в случае блокировки Венгрией.

Напомним, Европейская комиссия обнародовала ежегодный отчет о расширении за 2025 год, в котором высоко оценила “приверженность Украины европейскому пути” и ее “значительную устойчивость несмотря на войну”.

Источник : Європейська правда

