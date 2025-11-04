Європейська комісія оприлюднила щорічний звіт про розширення за 2025 рік, у якому високо оцінила “відданість України європейському шляху” та її “значну стійкість попри війну”.

Водночас у документі наголошується на необхідності подальшого і стабільного прогресу у боротьбі з корупцією та вказується на випадки можливого тиску на громадських активістів.

Про це йдеться у звіті Єврокомісії, який охоплює період із 1 вересня 2024 по 1 вересня 2025 року, повідомляє Суспільне.

Боротьба з корупцією

Європейська комісія відзначила, що боротьба з корупцією залишається однією з найуразливіших сфер, де зафіксовано лише обмежений прогрес.

У звіті згадується ухвалений у липні 2025 року закон, який, за оцінкою ЄК, демонтував важливі гарантії незалежності НАБУ та САП.

Хоча незалежність була швидко відновлена після протестів і реакції міжнародних партнерів, у документі вказано й інші ризики:

Тиск на інституції: антикорупційні органи та громадські організації повідомляють про зростаючий тиск з боку державних структур, зокрема через кримінальні розслідування з боку силових відомств.

Законодавчі ризики: окремі ініціативи, що подаються як захист бізнесу чи національної безпеки, можуть “підірвати ефективність антикорупційної політики”, обмежуючи прозорість публічних реєстрів.

– Загалом ці події ставлять під сумнів відданість України її антикорупційній програмі, – йдеться у висновках ЄК.

Комісія рекомендувала Україні зберегти незалежність антикорупційних органів, розширити юрисдикцію НАБУ на всі посади з високими ризиками та посилити автономію САП, зокрема у справах народних депутатів – без погодження Генпрокурора.

Верховенство права та судова реформа

Єврокомісія констатує певний прогрес у сфері судочинства, проте зберігаються ключові проблеми:

Конституційний Суд: парламент досі не призначив кандидатів, які пройшли міжнародну перевірку, що затримує оновлення інституції.

Генпрокурор: посада залишається політизованою. Чинного Генпрокурора Руслана Кравченка вважають наближеним до президента.

Кадрові питання: ухвалений закон №4555-IX (22 липня 2025 року) дозволяє призначення прокурорів без конкурсів під час воєнного стану.

Недоукомплектованість судів: на серпень 2025 року вакантними залишалися 2 198 суддівських посад.

Опір реформам: фіксується зростаючий опір залученню міжнародних експертів до кадрових процесів.

Демократія та державне управління

У сфері реформ державного управління Україна демонструє хороший прогрес, особливо у цифровізації, підвищенні якості держпослуг та реформі оплати праці.

Єврокомісія відзначає, що громадські організації працюють у загалом сприятливому середовищі, однак повідомляє про “інциденти можливого політичного тиску на антикорупційних активістів”. У документі підкреслено, що ці випадки потребують уваги та належного розслідування.

Попри воєнний стан, Верховна Рада та Уряд продовжують ефективно функціонувати.

Економіка

Економічний блок звіту отримав позитивну оцінку. ЄК зафіксувала хороший прогрес у формуванні функціонуючої ринкової економіки та зазначила, що українська економіка зберігає стійкість, спираючись на виважену політику, підтримку партнерів і адаптивність бізнесу.

Банківський сектор, за оцінкою Комісії, залишається стабільним, а Україна демонструє здатність протистояти конкурентному тиску в межах ЄС.

Переговорний процес

Єврокомісія підтвердила, що двосторонні скринінгові зустрічі між Україною та ЄС завершилися у вересні 2025 року, а рекомендації узгоджено з ключовими пріоритетами Ukraine Plan.

Медіа та свобода слова

У сфері медіа зафіксовано певний прогрес. ЄК позитивно оцінила фінансування Суспільного мовника, яке у 2025 році майже досягло запитаного рівня, а також відкритий конкурс із переобрання голови правління.

Серед позитивних кроків – ухвалення у січні 2025 року закону, який розширив доступ журналістів до парламентських засідань, і відновлення прямих трансляцій пленарних засідань Верховної Ради у вересні.

Водночас Комісія висловила занепокоєння безпекою журналістів та вказала на випадки переслідувань і стратегічних позовів (SLAPPs).

ЄС закликає Україну:

гарантувати безпеку журналістів та незалежність медіа;

забезпечити належне фінансування Суспільного;

підтримувати прозорий і плюралістичний медіапростір, навіть в умовах воєнного стану.

Перспектива членства

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що за нинішніх темпів Україна та Молдова можуть завершити переговори про вступ до ЄС у 2028 році.

– Для мене амбіції важливіші за роки чи дати, і Європейська комісія підтримує ці амбіції. Цього року чотири країни-кандидати підкріпили свої амбіції конкретними діями, – наголосила Кос.

Як зазначила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, Україна отримала найвищі оцінки у Звіті в межах Пакета розширення 2025 року, який сьогодні оприлюднила Єврокомісія.

– Ми раді, що звіт підтверджує: Україна демонструє послідовний прогрес на шляху до членства в ЄС. Це наш найкращий результат за три роки на шляху до вступу. І найголовніше – жодного разу ми не отримали негативної оцінки відкат назад, – написала вона у своєму телеграм-каналі.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прогрес України на шляху до Євросоюзу досягається завдяки зусиллям мільйонів наших громадян.

– Я вдячний кожному українцю, хто щоденно працює заради нашої незалежності, нашої держави, усім, хто підтримує ці зусилля, і, безумовно, всім нашим хоробрим воїнам, які б’ються заради України, за своїх побратимів і за саму можливість безпечної, об’єднаної та вільної Європи, у якій Україна є невід’ємною частиною, – зазначив президент.

Зеленський зауважив, що Україна очікує рішучих дій Євросоюзу для подолання всіх штучних перешкод на шляху до сильної та єдиної Європи.

