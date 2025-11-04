Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Европейский совет имеет все основания открыть переговорные кластеры с Украиной до конца ноября.

По итогам процесса скрининга законодательства Украины и Молдовы на соответствие европейскому есть все основания для того, чтобы Европейский совет принял решение открыть переговорные кластеры до конца ноября, отметила Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос.

— Процесс скрининга с Молдовой и Украиной был завершен, и (Европейская, — Ред.) комиссия продолжит свою работу, чтобы (Европейский совет, — Ред.) имел возможность открыть все кластеры до конца ноября, и я очень надеюсь, что это произойдет, — сказала Кос в Брюсселе, представляя на заседании Комитета Европейского парламента по иностранным делам Пакет расширения.

В частности, европейский комиссар отметила, что главный принцип в политике расширения основан на заслугах.

— Поэтому, когда мы говорим, что если государства-члены выполняют свои обязательства, и я действительно могу доказать, потому что у меня есть доказательства в этом отчете, что они выполняют свои обязательства, то ЕС также должен выполнять свои обязательства, — убеждена Кос.

Также она отметила, что Еврокомиссия применит раннюю интеграцию к странам-кандидатам в ЕС в деятельности, которая планируется сейчас.

Объясняя такое предложение, европейский комиссар напомнила, что страны-кандидаты уже частично интегрированы в пространство Евросоюза, в частности, участвуя в различных сферах функционирования ЕС.

Она для иллюстрации также привела пример интеграции Украины и Молдовы к 2027 году в энергетический рынок ЕС, работу над согласованием с техническими стандартами и сертификатами ЕС, что расширит единый рынок и укрепит общеевропейские цепочки создания стоимости.

— Эти шаги интеграции происходят в обмен на реформы в соответствующих сферах политики, но они должны быть зарезервированы для тех, кто одновременно поддерживает верховенство права, основные права и демократию, а также работает над согласованием с общей внешней политикой и политикой безопасности. Позвольте мне добавить здесь, и это выходит за рамки отчетов о расширении, что мы также должны применять ту же логику ранней интеграции наших будущих членов к деятельности, которую Комиссия планирует сейчас, — проинформировала Кос.

Она отметила, что “новым импульсом постепенной интеграции является сотрудничество в сфере следующих документов, касающихся того, как защитить нашу демократию”.

— На следующей неделе Коллегия примет так называемый щит демократии, как мы можем сохранить нашу демократию, и мы включим в это кандидатов, — детализировала европейский комиссар.

Другим аспектом такой интеграции Кос назвала то, что Европейская комиссия “впервые в истории примет стратегию для организаций гражданского общества, как с помощью него можно защитить демократию и план устойчивости медиа”.

По ее словам, “устойчивые медиа являются важной частью каждой демократической системы, и, конечно, особенно в борьбе с дезинформацией и манипуляциями информацией”.

