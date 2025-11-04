Європейська комісія має намір отримати від Ради ЄС мандат, який дозволить продовжити переговори про вступ України та Молдови до Євросоюзу на експертному рівні без офіційного відкриття переговорних кластерів.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час презентації звіту про розширення ЄС у Європарламенті в Брюсселі 4 листопада.

Вступ України до ЄС

За словами Кос, Єврокомісія хоче заручитися підтримкою Ради ЄС, щоб продовжити перемовини на технічному рівні.

– Одним із рішень, яке зараз могло б дозволити відкриття першого кластеру або всіх кластерів для України та Молдови, було б отримання Комісією мандату від Ради ЄС, щоб ми могли продовжувати роботу на експертному рівні, – заявила Кос.

Єврокомісарка наголосила, що для ефективного просування процесу розширення необхідно відмовитися від вимоги одностайної підтримки усіх етапів вступу з боку держав-членів ЄС.

– Ми повинні дотримуватися одностайності при наданні статусу держави-кандидата та завершенні процесу, я завжди буду за це боротися, – підкреслила вона.

Єврокомісарка висловила сподівання, що з новим головуванням у Раді ЄС (Данія) вдасться досягти згоди щодо подальшого просування переговорів на робочому рівні.

– Сподіваюся, що разом з (данським) головуванням ми зможемо досягти згоди, щоб на робочому рівні ми могли просуватися, проходячи кластер за кластером. А коли всі умови будуть виконані, ми зможемо відкрити кластери також офіційно, – зазначила вона.

Раніше, під час саміту лідерів ЄС у Брюсселі 23 жовтня, президент Володимир Зеленський знову закликав Євросоюз знайти рішення для відкриття переговорних кластерів щодо вступу України та “зняти штучну блокаду”.

Водночас стало відомо, що у Брюсселі готують новий механізм фронтлоудингу, який дозволить продовжити процес розширення навіть у разі блокування Угорщиною.

Нагадаємо, Європейська комісія оприлюднила щорічний звіт про розширення за 2025 рік, у якому високо оцінила “відданість України європейському шляху” та її “значну стійкість попри війну”.

Джерело : Європейська правда

