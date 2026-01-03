Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине продолжается большая перезагрузка государственной системы. Первые изменения коснулись Кабинета министров, следующими будут министерства, в частности Минобороны и вся система безопасности и правопорядка.

Об этом глава государства сказал во время брифинга.

Перезагрузка власти

По словам Зеленского, после назначения Михаила Федорова на должность министра обороны начнутся изменения в оборонном секторе. Также запланированы ротации руководителей правоохранительных органов и реформа Государственного бюро расследований (ГБР).

Сейчас смотрят

— Мы находимся в программе большой перезагрузки, о которой я когда-то говорил… К любому сценарию страна должна быть готова. Именно поэтому мы параллельно перезагружаем все структуры, чтобы иметь свежие силы, — сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Денис Шмыгаль, который был министром обороны, теперь станет первым вице-премьером, министром энергетики.

— Мы также будем в системе перезагрузки Министерства обороны. Эти изменения начнутся, как только кандидатуру нового министра обороны Федорова поддержат парламентарии, — сказал Зеленский.

Он отметил, что лично будет заниматься ротацией руководителей в силовой вертикали и правоохранительной системе.

– Кто-то из них был очень долго, есть разные причины. С большим уважением, мы все в одной команде, я думаю, что все будут оставаться на разных позициях, разных высоких позициях, но, безусловно, будут замены, – сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что ротации будут происходить в январе.

Песня перезагрузки оборонного сектора на очереди Вооруженные силы Украины.

Для чего кадровые изменения

Кадровые изменения необходимы для того, чтобы подготовить страну к защите в случае блокирования Россией дипломатических усилий.

— У нашей страны есть два пути. Есть первый путь, не такой болезненный, мирный дипломатический. Это номер один для меня лично. Мы хотим закончить войну. Я понимаю, что мы очень близки к результату, но если Россия все это заблокирует, если наши партнеры не заставят Россию остановить войну, будет другой путь — защищаться, — подчеркнул Владимир Зеленский.

По его словам, в случае продолжения войны понадобятся свежие силы.

Источник : Укринформ