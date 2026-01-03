Зеленский анонсировал масштабные ротации во власти и силах безопасности
- В Украине стартовала большая перезагрузка государственной системы, первые изменения — в Кабмине.
- После назначения Михаила Федорова министром обороны начнется реформа оборонного сектора.
- В январе запланированы ротации руководителей правоохранительных органов и реформа ГБР.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине продолжается большая перезагрузка государственной системы. Первые изменения коснулись Кабинета министров, следующими будут министерства, в частности Минобороны и вся система безопасности и правопорядка.
Об этом глава государства сказал во время брифинга.
Перезагрузка власти
По словам Зеленского, после назначения Михаила Федорова на должность министра обороны начнутся изменения в оборонном секторе. Также запланированы ротации руководителей правоохранительных органов и реформа Государственного бюро расследований (ГБР).
— Мы находимся в программе большой перезагрузки, о которой я когда-то говорил… К любому сценарию страна должна быть готова. Именно поэтому мы параллельно перезагружаем все структуры, чтобы иметь свежие силы, — сказал президент.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Денис Шмыгаль, который был министром обороны, теперь станет первым вице-премьером, министром энергетики.
— Мы также будем в системе перезагрузки Министерства обороны. Эти изменения начнутся, как только кандидатуру нового министра обороны Федорова поддержат парламентарии, — сказал Зеленский.
Он отметил, что лично будет заниматься ротацией руководителей в силовой вертикали и правоохранительной системе.
– Кто-то из них был очень долго, есть разные причины. С большим уважением, мы все в одной команде, я думаю, что все будут оставаться на разных позициях, разных высоких позициях, но, безусловно, будут замены, – сказал президент Украины.
Он подчеркнул, что ротации будут происходить в январе.
Песня перезагрузки оборонного сектора на очереди Вооруженные силы Украины.
Для чего кадровые изменения
Кадровые изменения необходимы для того, чтобы подготовить страну к защите в случае блокирования Россией дипломатических усилий.
— У нашей страны есть два пути. Есть первый путь, не такой болезненный, мирный дипломатический. Это номер один для меня лично. Мы хотим закончить войну. Я понимаю, что мы очень близки к результату, но если Россия все это заблокирует, если наши партнеры не заставят Россию остановить войну, будет другой путь — защищаться, — подчеркнул Владимир Зеленский.
По его словам, в случае продолжения войны понадобятся свежие силы.