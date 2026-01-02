Президент Украины Владимир Зеленский издал указы о назначении Кирилла Буданова и Олега Иващенко на новые должности.

Соответствующие решения оформлены указами № 3–7/2026.

Указы президента о назначении Буданова и Иващенко

— Назначить Буданова Кирилла Алексеевича руководителем Офиса президента Украины, — говорится в указе №5/2026.

Другим указом № 3/2026 Буданов освобожден от должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Также президент уволил Иващенко с должности главы Службы внешней разведки (указ 6/2026) и назначил руководителем ГУР (указ 7/2026).

Зеленский также подписал указ, которым внес изменения в указ от 3 мая 2017 года № 126/2017.

Документом расширен перечень должностей в Офисе президента, которые могут замещаться военнослужащими: в него добавлена должность руководителя Офиса президента. Ранее речь шла только о должностях заместителей руководителя ОП.

Напомним, сегодня Зеленский встретился с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис президента.

Буданов заявил, что он принял предложение президента возглавить Офис главы государства.

– Продолжаю служить Украине. Считаю должность руководителя Офиса президента еще одним рубежом ответственности перед страной. Для меня это честь и ответственность – в исторический для Украины момент сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства, – подчеркнул он.

Позже Зеленский заявил, что Олег Иващенко станет новым руководителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины.