Первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров станет новым министром обороны Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

Назначение Михаила Федорова министром обороны: что известно

Владимир Зеленский добавил, что предложил действующему главе Минобороны Денису Шмыгалю другое направление в государственной работе, «не менее важное для устойчивости страны».

– Сегодня мы начали существенную перезагрузку – внутренние изменения, чтобы Украина была более устойчивой. В прошлом году были и хорошие результаты государственных институтов, которые нужно сделать больше. Были и проблемы, которые не стоит оставлять в новом году. Поэтому – волна кадровых изменений, и будут еще решения – в институтах, – анонсировал президент.

Глава украинского государства отметил, что Михаил Федоров глубоко занимается вопросами Линии дронов и результативно работает в цифровизации государственных услуг и процессов.

– Вместе со всеми нашими военными, с военным командованием, вместе с национальными производителями оружия и партнерами Украины нужно реализовать в сфере обороны такие изменения, которые помогут, – отметил Зеленский.

Он добавил, что сейчас все держится на стойкости украинцев, а в стойкости – должно быть необходимое оружие, энергия, финансы, политика и поддержка институтов.

Он напомнил, что в рамках кадровых изменений:

руководителем Офиса Президента стал Кирилл Буданов , который будет заниматься вопросами безопасности и переговорным процессом;

ГУР МО возглавит Олег Иващенко , который служил в управлении и возглавлял Службу внешней разведки Украины;

в СВР – решение в ближайшее время;

ожидается новый глава пограничной службы Украины, который должен предложить новые подходы в управлении ведомством;

– Поручил подготовить президентский законопроект для обновления ГБР. Есть вещи, которые стоит изменить. Ожидаю законопроект в январе, чтобы отдать на рассмотрение Верховной Рады Украины. Чиновники и Офис должны совместно подготовить предложения по ГБР, – добавил президент.

Также он сообщил, что заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса, который и сам был командиром боевых подразделений, в ближайшие дни будет общаться с нашими боевыми бригадами, чтобы определить, какие решения могут усилить украинские позиции.

Владимир Зеленский предупреждает, что изменения будут и в сфере военного образования, ведь там должны знать данные с фронта, чему научила эта война, и каждый, кто обучает украинских воинов, должен сам научиться, что такое война.

– Решил изменить и формат работы Министерства обороны Украины. Завтра мы продолжим изменения. Будут еще решения. И завтра будет встреча на уровне советников по вопросам безопасности – Европа плюс Соединенные Штаты Америки. Спасибо всем, кто помогает! – подытожил президент.

Напомним, Михаил Федоров работал министром цифровой трансформации Украины с 29 августа 2019 года, занимая эту должность в нескольких правительствах, а с 2025 года – находился в правительстве премьера Юлии Свириденко в качестве первого вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал смену руководства Государственной пограничной службы Украины, отметив, что Сергей Дейнеко присоединится к выполнению задач в системе МВД.