Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні триває велике перезавантаження державної системи. Перші зміни торкнулися Кабінету міністрів, наступними будуть міністерства, зокрема Міноборони та вся безпекова і правоохоронна система.

Про це очільник держави сказав під час брифінгу.

Перезавантаження влади

За словами Зеленського, після призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони стартують зміни в оборонному секторі. Також заплановані ротації керівників правоохоронних органів і реформа Державного бюро розслідувань (ДБР).

— Ми знаходимось у програмі великого перезавантаження, про яке я колись говорив… До будь-якого сценарію країна має бути готова. Саме тому ми паралельно перезавантажуємо всі структури, щоб мати свіжі сили, — сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що Денис Шмигаль, який був міністром оборони, тепер стане першим віцепрем’єром, міністром енергетики.

– Ми також будемо в системі перезавантаження Міністерства оборони. Ці зміни розпочнуться, як тільки кандидатуру нового міністра оборони Федорова підтримають парламентарі, – сказав Зеленський.

Він зауважив, що особисто займатиметься ротаціями керівників у безпековій вертикалі та правоохоронній системі.

– Хтось із них був дуже довго, є різні причини. З великою повагою, ми всі в одній команді, я думаю, що всі будуть залишатися на різних позиціях, різних високих позиціях, але, безумовно, будуть заміни, – сказав президент України.

Він наголосив, що ротації відбуватимуться в січні.

Для чого кадрові зміни

Кадрові зміни необхідні для того, щоб підготувати країну до захисту у разі блокування Росією дипломатичних зусиль.

— У нашої країни є два шляхи. Є перший шлях, не такий болісний, мирний дипломатичний. Це номер один для мене особисто. Ми хочемо закінчити війну. Я розумію, що ми дуже близькі до результату, але якщо Росія все це заблокує, якщо наші партнери не змусять Росію зупинити війну, буде інший шлях – захищатись, — наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, у випадку продовження війни знадобляться свіжі сили.

Джерело : Укрінформ