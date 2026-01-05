Президент Владимир Зеленский 5 января провел встречу с экс-главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Зеленский встретился с Кулебой

Так, во время встречи Владимир Зеленский и Дмитрий Кулеба обсудили политическую и информационную ситуацию вокруг Украины.

– Важно, чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен и чтобы это было достаточно сильно. Рад, что Дмитрий – в команде Украины, – сказал Владимир Зеленский.

Президент и Дмитрий Кулеба договорились определить направления дальнейшего взаимодействия.

Дмитрий Кулеба работал атташе Службы главного юридического советника МИД Украины, начальником отдела департамента секретариата министра иностранных дел.

В 2013 году Кулеба стал советником вице-премьера Украины Константина Грищенко по гуманитарным вопросам. Также Дмитрий Кулеба возглавлял Фонд культурной дипломатии UART.

В июне 2014 года принял должность посла по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций.

С марта 2020 года по сентябрь 2024 года был главой Министерства иностранных дел Украины. Сейчас главой МИД является Андрей Сибига.