Домовилися про напрями подальшої взаємодії: Зеленський про зустріч із Кулебою
Президент Володимир Зеленський 5 січня провів зустріч з ексглавою МЗС України Дмитром Кулебою.
Про це глава держави повідомив у соцмережах.
Зеленський зустрівся з Кулебою
Так, під час зустрічі Володимир Зеленський та Дмитро Кулеба обговорили політичну та інформаційну ситуацію навколо України.
– Важливо, щоб український погляд на речі у світі був представлений і щоб це було достатньо сильно. Радий, що Дмитро – в команді України, – сказав Володимир Зеленський.
Президент та Дмитро Кулеба домовилися визначити напрями подальшої взаємодії.
Дмитро Кулеба працював аташе Служби головного юридичного радника МЗС України, начальником відділу департаменту секретаріату міністра закордонних справ.
У 2013 році Кулеба став радником віцепрем’єра України Костянтина Грищенка з гуманітарних питань. Також Дмитро Кулеба очолював Фонд культурної дипломатії UART.
У червні 2014 прийняв посаду посла з особливих доручень із питань стратегічних комунікацій.
З березня 2020 року до вересня 2024 року був главою Міністерства закордонних справ України. Наразі очільником МЗС є Андрій Сибіга.