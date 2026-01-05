Президент Володимир Зеленський 5 січня провів зустріч з ексглавою МЗС України Дмитром Кулебою.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Зеленський зустрівся з Кулебою

Так, під час зустрічі Володимир Зеленський та Дмитро Кулеба обговорили політичну та інформаційну ситуацію навколо України.

– Важливо, щоб український погляд на речі у світі був представлений і щоб це було достатньо сильно. Радий, що Дмитро – в команді України, – сказав Володимир Зеленський.

Президент та Дмитро Кулеба домовилися визначити напрями подальшої взаємодії.

Дмитро Кулеба працював аташе Служби головного юридичного радника МЗС України, начальником відділу департаменту секретаріату міністра закордонних справ.

У 2013 році Кулеба став радником віцепрем’єра України Костянтина Грищенка з гуманітарних питань. Також Дмитро Кулеба очолював Фонд культурної дипломатії UART.

У червні 2014 прийняв посаду посла з особливих доручень із питань стратегічних комунікацій.

З березня 2020 року до вересня 2024 року був главою Міністерства закордонних справ України. Наразі очільником МЗС є Андрій Сибіга.