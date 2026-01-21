Вищий антикорупційний суд з третьої спроби розглянув клопотання прокурорів щодо арешту майна очільниці парламентської фракції Батьківщина Юлії Тимошенко, яку підозрюють у підкупі народних депутатів щодо голосувань у Верховній Раді.

Про це стало відомо з трансляції засідання у залі суду.

Що відомо про клопотання про арешт майна Тимошенко

ВАКС частково задовольнив клопотання не арештовувати кошти на рахунку Юлії Тимошенко.

Але ВАКС арештував майно чоловіка (Олександра Тимошенка), зокрема гаражі та автомобілі.

Також накладено арешт на майно народної депутатки, яке правоохоронці вилучили під час обшуку.

Як стало відомо, судді розглядали два клопотання, зокрема про арешт майна Юлії Тимошенко, а також речей народної депутатки України, які правоохоронці вилучили під час обшуків.

На початку засідання у залі ВАКС адвокат Олександр Готін долучив декларації про доходи Тимошенко з 2015 року.

За його словами, слідчий суддя не міг обʼєднати ці два клопотання в одне кримінальне провадження. Він пояснив, що є щонайменше три підстави, які свідчать про те, що так не можна робити.

Водночас прокурор заявив, що розділення клопотань може свідчити про нібито затягування справи щодо Тимошенко.

Коли суддя пішов у нарадчу кімнату, Тимошенко заявила у коментарі журналістам, що подаватимуть позов проти НАБУ і САП.

– Ми готуємо заяву про злочин детективів НАБУ та прокурорів САП за статтею 372 частина 2 Кримінального кодексу – притягнення до відповідальності свідомо невинуватої людини з фальсифікацією доказів, – заявила Тимошенко.

Вже після оголошення рішення нардепка зазначила, що боротиметься за те, щоб зупинити “незаконне політичне розслідування” проти неї.

Водночас адвокат Олександр Готін наголосив, що сторона захисту з рішенням не згодна, тому його планують оскаржувати.

У понеділок, 19 січня, Вищий антикорупційний суд переносив розгляд клопотання про арешт майна Юлії Тимошенко на 20 січня.

