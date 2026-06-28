У 2026 році Конституція України відзначає своє 30-річчя. Саме 28 червня 1996 року Верховна Рада України ухвалила основний закон держави, який став фундаментом сучасної української державності. Проте вона не завжди виглядала так, як зараз.

Починаючи з 1996 року, Конституція України змінювалася кілька разів. Як правило, ці зміни збігалися з приходом до влади нових президентів.

Що було до

Сучасній Конституції України передували Конституція Пилипа Орлика (1710 рік), Конституція УНР (29 квітня 1918 року), Мала конституція ЗУНР (13 листопада 1918 року), Тимчасова Конституція Карпатської України (15 березня 1939 року).

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Як приймали Конституцію 1996 року

Ухвалення Конституції далося Верховній Раді непросто: спочатку була напрацьована концепція, проведено обговорення, потім підготовлений проєкт, його допрацьовував парламент. До літа 1996 року в проекті Конституції було 6 тис. поправок.

26 червня президент Леонід Кучма видав указ про проведення у вересні референдуму з прийняття Конституції в редакції робочої групи. Після цього рішення Рада провела засідання тривалістю 24 години без перерви і до 9 години ранку 28 червня представила українцям основний закон.

Конституція — 2000

Перша спроба змінити Конституцію була ініційована в 2000 році за президентства Леоніда Кучми. Зміни до Основного закону запропонували ухвалювати за результатами всенародного референдуму.

На голосування винесли питання щодо введення двопалатного парламенту; про право президента розпускати парламент, якщо протягом місяця він не сформує постійно діючу більшість або протягом 3 місяців не затвердить бюджет; про скорочення депутатів з 450 до 300; а також про позбавлення депутатів недоторканності.

Референдум підтримав зміни, проте в Конституцію їх не внесли.

Конституція — 2004

8 грудня 2004 року Верховна Рада ухвалила зміни до Конституції, які перетворили Україну на парламентсько-президентську державу. Повноваження президента були обмежені, тоді як парламенту й уряду значно розширені.

Тепер Верховна Рада призначала за поданням президента України прем’єр-міністра, міністра оборони, міністра закордонних справ, а за поданням прем’єр-міністра — інших членів Кабміну. Кандидатуру прем’єр-міністра президент міг подати в парламент тільки за пропозицією коаліції депутатських фракцій, які становлять конституційну більшість.

Крім того, закон, прийнятий парламентом після подолання вето президента, що не підписаний і не опублікований президентом протягом 10 днів, міг бути негайно опублікований за підписом глави Верховної Ради.

У 2007 році президент Віктор Ющенко ініціював створення конституційної ради для проведення референдуму і скасування цих змін, однак це так і не вдалося.

Конституція — 2010

Після приходу до влади Віктора Януковича у 2010 році, підконтрольна йому в парламенті Партія регіонів направила до Конституційного суду запит із проханням розглянути конституційність реформи 2004 року.

Зрештою Конституційний суд без голосування в парламенті скасував Конституцію 2004 року і повернув Конституцію-1996. Таке рішення КС пояснив “порушенням” встановленої у Конституції процедури під час прийняття реформи в 2004 році.

Таким чином, у 2010 році Україна знову повернулася до президентсько-парламентської республіки.

До речі, в 2012 році Віктор Янукович створив Конституційну Асамблею для розробки нової Конституції, проте це перервав Євромайдан.

Конституція — 2014

Після перемоги Євромайдану нова влада ініціювала питання щодо скасування рішення Конституційного суду. 21 лютого Верховна рада відновила Конституцію 2004 року на підставі того, що рішення Конституційного Суду проводилося без голосування в парламенті та суперечило положенням Конституції як 1996 року, так і 2004 року.

Тепер у політичній системі України головним знову став парламент.

Конституція — 2015

Через кілька місяців після вступу на пост президента Петра Порошенка, у парламент подали законопроект про внесення змін до Конституції в частині децентралізації.

Серед головних нововведень законопроекту — фінансова децентралізація регіонів, введення інституту префектів, надання президенту права розпускати місцеві ради і можливість специфічного порядку здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Цей проект депутати прийняли тільки в першому читанні.

Конституція — 2016

2 червня 2016 року Верховна Рада підтримала зміни до Конституції у частині правосуддя з метою перезапуску судової системи та очищення суддівського корпусу від корупціонерів.

Головними принципами судової реформи стали повернення до трирівневої судової системи, створення Вищої ради правосуддя, обов’язкова переатестація всіх суддів України, подвійна декларація (своя і членів родини), а також позбавлення недоторканності суддів.

У лютому 2018 року президент Петро Порошенко запропонував зафіксувати в преамбулі Конституції України перспективи європейської і євроатлантичної інтеграції.

У 2019 році Верховна Рада закріпила у Конституції курс України на Європейський союз і НАТО.

Останні зміни до Конституції України

Останні зміни до Конституції України були внесені у 2019 році. Від моменту ухвалення Основного Закону у 1996 році його положення змінювали кілька разів.

7 лютого 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон №2680-VIII Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору). Чинності він набув 21 лютого 2019 року.

Основною метою цих змін було закріплення у Конституції України незворотності стратегічного курсу держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Після внесення змін до Основного Закону було визначено:

прагнення України до членства в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору як один із головних напрямів державної політики;

обов’язок державних органів забезпечувати реалізацію курсу на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО;

оновлення конституційних повноважень органів влади, зокрема Президента України та Кабінету Міністрів України, які відповідають за реалізацію цього стратегічного напряму.

Конституця України жестовою мовою

До 30-ї річниці ухвалення Конституції України вперше підготували її повний переклад українською жестовою мовою. Про це повідомили у Верховній Раді України.

Щоб переклад був зрозумілим для людей із порушеннями слуху в різних регіонах країни, до роботи залучили дев’ятьох перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Також над проєктом працювали фахівці з української жестової мови та правознавці.

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