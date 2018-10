Почему украинцы выбирают Facebook, преимущества, секреты блогинга и что наталкивает на то, чтобы начать писать в социальных сетях – Факты ICTV раскрывают секреты успешного блогерства в Украине.

Facebook на сегодня является одной из самых популярных социальных сетей мира. В мае 2017 года произошел самый большой рост аудитории Facebook в Украине, когда власти страны запретили Вконтакте, Одноклассники и ряд других сетей. Facebook является удобным и модернизированным инструментом для распространения информации и коммуникации с аудиторией. Не зря большое количество блогеров выбирает именно эту социальную сеть.

Статистика

Уже в июне 2017 года количество украинских пользователей Facebook превысило отметку в 9 млн. За данными международного агентства We are social, в отчете Digital in 2018, социальными сетями пользуются 29% жителей Украины. С января 2017 по январь 2018 количество пользователей в Facebook увеличилось на 71%, активная аудитория составляет 13 млн. человек. Facebook имеет более зрелую, адекватную и платежеспособную аудиторию.

Сейчас говорят, что источник власти в Украине является Facebook – рассказывает блогер, ведущий, сооснователь политической партии Демократическая сокира – Юрий Гудыменко.

Секреты блогинга Александра Барабошко

Страница Facebook Александра Барабошко, известного также под псевдонимом Крус, насчитывает почти 48 тысяч подписчиков. Автор постоянно освещает насущные проблемы общества и Украины в целом. Выступает лоббистом различных потребностей украинцев: от систем igov и электронного управления в Украине, входа PayPal на рынок до внедрения технологии 3G, 4G в киевском метрополитене. Он поделился с Фактами ІСTV своими мыслями относительно блогинга в Facebook.

Главный секрет, как и в любом деле – системность, хотя блогинг для меня больше хобби, но этому важно ежедневно уделять внимание, иногда на поиски или производство контента уходят часы, нужно это понимать и выделять их. Поэтому настойчивость – является главным секретом в любом деле.

Facebook в Украине стал площадкой, в первую очередь, для обсуждения общественно-политических вопросов. Эта социальная сеть лучше всего влияет на людей, принимающих решения, поэтому если ты ищешь инструмент, который поможет производить изменения – Facebook понадобится. Стараюсь равноценно присутствовать и в других социальных сетях. К так названому блогингу, пришел еще во время учебы в КПИ, тогда стал председателем студенческого совета Радиотехнического факультета и канал коммуникации был необходимым, чтобы распространять актуальные новости университетской жизни. Впоследствии сфера моих интересов, как и социальный капитал, наращивались соответственно – решил продолжать писать на более широкие темы.

Бывают периоды, когда ты интересен или менее интересен. Аудитория на это реагирует мгновенно, для того, чтобы удерживать людей, наверное, стоит нести какую-то пользу своими публикациями.

Блогинг от Марины Данилюк-Ярмолаевой

Страница автора насчитывает почти 13,5 тысячи подписчиков. Посты содержащие каплю дерзости, но по справедливости. Блогер увлекательно пишет и рассказывает о различных событиях. Не стесняется говорить все как есть.

Я никогда не задумывалась о блогерстве и лайках. Все получилось само собой, ведь я журналист и социальные сети, в том числе и Facebook, – мои рабочие инструменты. Поэтому даже в постах я остаюсь журналистом больше, чем блогером, хотя могу себе позволить больше и еще острее, с ругательной лексикой – за что обычно штрафует Нацсовет в эфирах.

Секрет успеха – оставаться личностью и специалистом в своей отрасли, хотя с хорошим слогом и оригинальным контентом. Это отличает блогера, чей пост получит фидбэк, реакцию и ответ чиновника или должностного лица от графомана на контракте с политическими силами или штабами. Мой Facebook получил аудиторию и читаемость, как во время освещение политических судов времен Януковича, когда я давала эксклюзив. Так и во время российско-украинского конфликта, когда посты о докторе Лизе и “эмпатии” или деятельность роспропаганды на территории Украины набирали кучу шеров.

Я не люблю пышных текстов, моя цель – задать вектор и заставить людей думать и открыть совесть.

Алексей Голобуцкий о влиянии Facebook

Страница Facebook Алексея насчитывает 48 тысяч подписчиков. Блогер пишет о политике, разбавляя свои посты смешными мемами.

Трудно понять, как именно действуют алгоритмы Facebook. Когда я начинал, они были совсем другие: легче, понятнее, проще. Написал какой-то хейтпост и у тебя 1000 лайков и столько же перепостов, написал наоборот, и там так же.

Сложно понять, почему мои посты, которые мне кажутся пустыми, набирают много лайков и перепостов, а другие, которые кажутся безумными, набирают меньше. В общем, понимаю, чем могу привлечь аудиторию. Я все же действующий политический эксперт, у меня много эфиров, не первый год этим занимают, поэтому было с чего стартовать. Сначала появились люди, которые меня знают, а потом начали подключаться другие. Есть такие, которые не знают сферу моей деятельности и думают, что я просто художник мемов. Здесь уже разные механизмы. Выработанный стиль и регулярность подачи. Я вижу, что ТОП блогеры делают это редко – у меня другой принцип.

Я не за массой, а за влиянием, меня это больше интересует. Исследую сам процесс, как это происходит. Потому много пишу и проверяю каждый пост, публикацию, рисунок, какая реакция и делаю выводы для себя и своей деятельности.

Facebook – это более консервативно, как мне кажется. Я вырос в несколько иной культуре. Последний год-два смотрю YouTube и уже даже канал в определенной степени организовали, но это так. Человек, который начинает свою жизнь с этого – более или менее нормально. У меня этих эфиров по 3-4 в день. А еще выходить в YouTube- трудновато даже физически. Пока до конца не понимаю, для чего это и кому нужно. Instagram – это вообще не мое. Twitter еще не плохо, он учит лаконичности, а в Facebook можно все, что угодно, относительно объема поста. Это тоже один из элементов проверки своего влияния. За 3-4 года у меня 25, кажется, месячных банов – это слишком даже для Facebook.

Юрий Марченко о оригинальном подходе

Своими мыслями поделился блогер, ведущий и главный редактор интернет-журнала platfor.ma – Юрий Марченко, который также известен под псевдонимом Кошмарченко. Страница автора в Facebook насчитывает 15 тысяч подписчиков. Блогер шутит метко и тонко, пишет метафорически, а на его истории всегда живо реагируют подписчики.

Мне кажется, никакого секрета успешного блогерства нет. Ну, то есть можно блестяще ориентироваться в алгоритмах, прайм-таймах и тому подобном, но на самом деле главное, что интересует Facebook – это невероятные истории, яркие мысли, оригинальный подход. Если человеку есть что сказать, то он будет интересty и в жизни, и в сети.

Лично я пишу обо всем, меня интересует именно это – все. У нас удивительный мир. Мир мгновенных коммуникаций со всей планетой, взаимопомощи и буллинга, глубоких размышлений и идиотских мемов. Я за то, чтобы ставить лайк всему хорошему против всего плохого, – поделился своими мыслями блогер, ведущий и главный редактор интернет-журнала platfor.ma – Юрий Кошмарченко.

Карина Зуева