Чому українці обирають Facebook, його переваги, секрети блогінгу та що наштовхує на те, щоб почати писати в соціальних мережах – Факти ICTV розкривають секрети успішного блогерства в Україні.

Facebook на сьогодні є однією з найпопулярніших соціальних мереж світу. В травні 2017 року відбулося найбільше зростання аудиторії Facebook в Україні, коли влада країни заборонила Вконтакте, Одноклассники та ряд інших мереж. Facebook – є зручним і модернізованим інструментом для поширення інформації та комунікації з аудиторією. Недарма велика кількість блогерів обирає саме цю соціальну мережу.

Статистика

Уже в червні 2017 року кількість українських користувачів Facebook перевищила позначку в 9 млн. За даними міжнародного агентства We are social, в звіті Digital in 2018, соціальними мережами користуються 29% жителів України. З січня 2017 по січень 2018 кількість користувачів в Facebook збільшилася на 71%, активна аудиторія складає 13 млн. осіб. Також статистика показує, що найактивнішими користувачами даної соціальної мережі є люди віком 25-34, на другому місті 35-44 , в більшій мірі жінки. Facebook має більш зрілу, адекватну і платоспроможну аудиторію.

Зараз кажуть, що джерело влади в Україні є Facebook – розповідає блогер, ведучий, співзасновник політичної партії Демократична сокира – Юрій Гудименко.

Секрети блогінгу Олександра Барабошко

Сторінка Facebook Олександра Барабошко, відомого також під псевдонімом Крус, налічує майже 48 тисяч підписників. Автор постійно висвітлює нагальні проблеми суспільства та України загалом. Виступає лобістом різних потреб українців: від систем igov та електронного урядування в Україні, заходу PayPal на ринок до впровадження технології 3G, 4G у київському метрополітені. Він поділився з Фактами ICTV власними думками стосовно блогінгу у Facebook.

Головний секрет, як і в кожній справі — системність, хоча блогінг для мене більше хоббі, але цьому важливо щоденно приділяти увагу, іноді на пошуки чи виробництво контенту йдуть години, потрібно це розуміти та виділяти їх. Тому наполегливість – є головним секретом у будь-якій справі.

Facebook в Україні став майданчиком, в першу чергу, для обговорення суспільно-політичних питань. Ця соціальна мережа краще всього впливає на людей, що приймають рішення, тому якщо ти шукаєш інструмент, що допоможе продукувати зміни – Facebook знадобиться. Стараюсь рівнозначно бути присутнім і в інших соціальних мережах. До так званого блогінгу прийшов ще під час навчання в КПІ, тоді став головою студентської ради Радіотехнічного факультету і канал комунікації був необхідним, щоб поширювати найактуальніші новини університетського життя. Згодом сфера моїх інтересів, як і соціальний капітал, нарощувалися відповідно – вирішив продовжувати писати на більш широкі теми.

Бувають періоди, коли ти цікавий або коли менш цікавий. Аудиторія на це реагує миттєво, для того, щоб утримувати людей, напевно, варто нести якусь користь своїми публікаціями.

Блогінг від Марини Данилюк-Ярмолаєвої

Сторінка автора налічує майже 13,5 тисячі підписників. Пости містять краплю зухвалості, але по справедливості. Блогер захопливо пише та розповідає про різні події. Не соромиться казати все як є.

Я ніколи не задумувалася про блогерство і лайки. Все вийшло само собою, адже я журналіст і соціальні мережі, в тому числі і Facebook, – мої робочі інструменти. Тому, навіть, в постах я лишаюсь журналістом більше, аніж блогером, хоча можу собі дозволити більше і ще гостріше, із лайливою лексикою — за що зазвичай штрафує Нацрада в ефірах.

Секрет успіху — лишатися особистістю і фахівцем своєї галузі, хоча із гарним слогом та оригінальним контентом. Це відрізняє блогера, чий пост отримає фідбек, реакцію та відповідь чиновника чи посадовця від графомана на контракті з політичними силами чи штабами. Мій Facebook отримав аудиторію і читаємість, як під час висвітлювання політичних судів часів Януковича, коли я давала ексклюзив. Так і під час російсько-українського конфлікту, коли пости про доктора Лізу та “емпатію” чи діяльність роспропаганди на території України набирали купу шерів.

Я не люблю пишних текстів, моя мета – задати вектор і змусити людей думати та відкрити совість.

Олексій Голобуцький про вплив Facebook

Сторінка Facebook Олексія налічує 48 тисяч підписників. Блогер пише про політику, розбавляючи свої пости смішними мемами.

Важко зрозуміти, як саме діють алгоритми Facebook. Коли я починав, вони були зовсім інші: легші, зрозуміліші, простіші. Написав якийсь хейтпост і в тебе 1000 лайків і стільки ж перепостів, написав навпаки – і там так само.

Складно зрозуміти, чому мої пости, які мені здаються пустими, набирають багато лайків і перепостів, а інші, які здаються безумними, набирають менше. В загальному розумію, чим можу привернути аудиторію. Я все ж таки діючий політичний експерт, в мене багато ефірів, не перший рік цим займаюсь, тому було з чого стартувати. Спочатку з’явилися люди, які мене знають, а потім почали підключатися інші. Є такі, які не знають сферу моєї діяльності та думають, що я просто художник мемів. Тут вже різні механізми. Вироблений стиль та регулярність подачі. Я бачу, що ТОП блогери роблять це рідко – в мене інший принцип.

Я не за масою, а за впливом, мене це більше цікавить. Досліджую сам процес, як це відбувається. Тому багато пишу і перевіряю кожний пост, публікацію, малюнок, яка на нього реакція і роблю висновки для себе та своєї діяльності.

Facebook – це більш консервативно, як мені здається. Я виріс дещо в іншій культурі. Останній рік-два дивлюсь YouTube і вже навіть канал певною мірою організували, але це так. Людина, яка починає своє життя з цього – це більш-менш нормально. В мене цих ефірів по 3-4 в день. А ще виходити в YouTube – важкувато навіть фізично. Поки до кінця не розумію для чого це та кому потрібно. Instagram – це взагалі не моє. Twitter ще не погано, він вчить лаконічності, а в Facebook можна все, що завгодно, стосовно обсягу поста. Це теж один з елементів перевірки свого впливу. За 3-4 роки в мене 25, здається, місячних банів – це занадто навіть для Facebook.

Юрій Марченко про оригінальний підхід

Своїми думками поділився блогер, ведучий та головний редактор інтернет-журналу platfor.ma – Юрій Марченко, який також відомий під псевдонімом Кошмарченко. Сторінка автора у Facebook налічує 15 тисяч підписників. Блогер жартує влучно і тонко, пише метафорично, а на його історії завжди жваво реагують підписники.

Мені здається, ніякого секрету успішного блогерства немає. Можна блискуче орієнтуватися в алгоритмах, прайм-таймах і тому подібному, але насправді головне, що цікавить Facebook – це неймовірні історії, яскраві думки, оригінальний підхід. Якщо людині є що сказати, то вона буде цікавою і в житті, і у мережі. Особисто я пишу про все, бо мене цікавить саме це – все. У нас дивовижний світ. Світ миттєвих комунікацій з усією планетою, взаємодопомоги і булінгу, ґрунтовних роздумів та ідіотських мемів. Я за те, щоби ставити лайк всьому хорошому проти всього поганого.

Каріна Зуева