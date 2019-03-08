SHO – новый ресторан украинской кухни, один из крупнейших в Киеве по своей площади – 1200 кв. м. Что мы узнали о сервисе и интерьере, чем угостились и ценовая политика заведения – в нашей рецензии.

На этой неделе наш эксперт Карина Зуева отправилась на ревизию в самый большой ресторан украинской кухни SHO. Заведение было открыто соучредителями ресторанов THE – Дмитрием Заходякиным и Алиной Косичкиной, но с 1 июля заведения были проданы и переданы новым владельцам. SHO начал работу 8 апреля 2018.

Расположение

SHO находится по адресу ул. Мечникова, 18 (м. Кловская). Двухэтажное большое стеклянное здание, которое вечером новому посетителю не так легко найти. Вывески с названием заведения нет, только граффити SHO на едва заметном заборе. Заведение расположено напротив грузинского ресторана Шоти.









Сытый в7. Украинский ресторан SHO: от традиционных вареников до закарпатского баноша / 2 фотографии

Плитка около ресторана усыпана мелкими огоньками, будто бы рассыпаны блестки, от которых невозможно оторвать взгляд. Есть собственная парковка, на которой даже в выходной день нашлось место.

Известно, что основатели SHO отталкивались не от удачного расположения, а от требований к помещению.

Оценка локации – 9\10

Сервис

В зоне ресепшена меня гостеприимно встретили, помогли снять верхнюю одежду, дали номерок от гардероба и провели к свободному столику. Персонал одет в стильную и современную украинскую одежду, которая создает особенный колорит.

Стоит отметить, что официанты говорят на двух языках – русском и английском. Нет чрезмерного внимания и это хорошо, но в конце все равно поинтересуются, все ли понравилось в заказе и заведении.

Заказ приняли быстро, чего не произошло с расчетом, поэтому пришлось самой идти к официантке, чтобы попросить счет.

Оценка сервиса – 8\10

Интерьер

SHO содержит 290 посадочных мест и может принять до 1000 человек на мероприятие. Столики разной конструкции – круглые и прямоугольные. Большие компании могут выбрать место с диваном.

Оформлением заведения занималась русский дизайнер Наталья Белоногова. Ресепшн украшают массивные косы из ваты, которые тянутся с потолка второго этажа, большая книга пожеланий и впечатлений.









Сытый в7. Украинский ресторан SHO: от традиционных вареников до закарпатского баноша / 2 фотографии

Столы сделаны из натурального дерева, глиняные массивные стены и потолки, над барными стойками висят люстры в виде колокольчиков, а все заведение украшают пышные букеты из полевых цветов. В хаотичном порядке на потолке размещены маленькие лампочки и кое-где над столами висят люстры.





















Сытый в7. Украинский ресторан SHO: от традиционных вареников до закарпатского баноша / 5 фотографий

Привлекают к себе внимание большие 8-метровые люстры между этажами и настоящая печь в одном из залов, в которой выпекают хлеб.

Если ты любитель фото, то уже на входе у тебя будет возможность сделать хороший кадр, ведь в ресторане множество локаций для этого.

Уборная соответствует размерам ресторана и также заслуживает внимания. Необычно оформленные зеркала и глиняные умывальники.

Оценка интерьера – 10\10

Атмосфера

Зайдя в украинский ресторан, ожидала, что со мной заговорят на украинском языке, но услышала русский. Атмосферу бесспорно создают все детали интерьера, форма персонала и украинская этно-музыка.

Благодаря большой площади в SHO не возникает лишнего шума, вероятно и со свободными местами сложностей нет тоже.

Формат ресторана предусматривает целевую аудиторию “выше среднего достатка”. Желающих посетить SHO много, заметила, что в заведении большое количество иностранцев.

Оценка атмосферы – 9\10

Кухня

В меню заведения представлен широкий выбор блюд украинской кухни, от традиционных вареников и дерунов до закарпатского бограча и баноша.

Посетители имеют возможность попробовать борщ на юшке бычьих хвостов, кровяную колбасу по технологии XIX века, разнообразные закуски, супы, салаты, блины, пирожки и многое другое. А также собственноручно испеченный в дровяной печи хлеб.

До 12:00 в заведении подают только завтраки.

Барная карта содержит выбор разнообразных вин, классического алкоголя и коктейлей.

Также в SHO предлагают попробовать кофе на песке, домашние узвары, отвары, молочные коктейли, лимонады, фреши, смузи и чаи.

Я заказала хрустящие деруны со сметаной и чай Бабушкин сад. Заказ подают на оригинальной посуде, которую придумали и сделали вручную.

Хрустящие деруны со сметаной – румяные картофельные оладьи с корочкой. Очень сочные и нежные, но хотелось бы пышнее.

Чай Бабушкин сад – цветки гибискуса придают напитку красивый гранатовый оттенок. Вкус мягкий, бархатисто-сладкий, с приятной кислинкой.

Оценка кухни – 9\10

Ценовая политика

По условиям спецпроекта, у меня есть €7 (220 грн). Счет в SHO составил 200 грн, 20 грн оставила на чай.

Ценовую политику заведения мы определяем по чашке американо, средняя цена которой в заведениях столицы составляет 30-35 грн. В SHO она стоит 50 грн. Поэтому ценовая политика заведения выше средней.

Например, за котлету по-киевски будьте готовы заплатить 240 грн, пирожки – 90-120 грн, закуски – 130-1700 грн, а десерты – 55-155 грн.

Ценовая политика заведения выше среднего уровня, можно найти множество ресторанов украинской кухни с более лояльными ценами.

Оценка ценовой политики – 7\10

Общее впечатление

Ну Шо вам сказать, SHO – современная рафинированная концепция белоснежной мазанки с проблесками народных традиций. Приветливый персонал, интерьер продуман до мелочей, стильные и красивые наряды официантов, вкусная кухня.

Подходит для гостей столицы, тех, кто хочет познакомиться с украинской кухней или заскучал по ней.

Общая оценка заведения – 8\10

Если вы хотите, чтобы мы посетили заведение, в котором вы часто бываете или которое хотите проинспектировать – пишите нам на почту [email protected], и мы свяжемся с вами. Также, подписывайтесь на наш Instagram, чтобы быть в курсе всех ревизий.

Карина Зуева