SHO – новый ресторан украинской кухни, один из крупнейших в Киеве по своей площади – 1200 кв. м. Что мы узнали о сервисе и интерьере, чем угостились и ценовая политика заведения – в нашей рецензии.
На этой неделе наш эксперт Карина Зуева отправилась на ревизию в самый большой ресторан украинской кухни SHO. Заведение было открыто соучредителями ресторанов THE – Дмитрием Заходякиным и Алиной Косичкиной, но с 1 июля заведения были проданы и переданы новым владельцам. SHO начал работу 8 апреля 2018.
Расположение
SHO находится по адресу ул. Мечникова, 18 (м. Кловская). Двухэтажное большое стеклянное здание, которое вечером новому посетителю не так легко найти. Вывески с названием заведения нет, только граффити SHO на едва заметном заборе. Заведение расположено напротив грузинского ресторана Шоти.
Плитка около ресторана усыпана мелкими огоньками, будто бы рассыпаны блестки, от которых невозможно оторвать взгляд. Есть собственная парковка, на которой даже в выходной день нашлось место.
Известно, что основатели SHO отталкивались не от удачного расположения, а от требований к помещению.
Оценка локации – 9\10
Сервис
В зоне ресепшена меня гостеприимно встретили, помогли снять верхнюю одежду, дали номерок от гардероба и провели к свободному столику. Персонал одет в стильную и современную украинскую одежду, которая создает особенный колорит.
Стоит отметить, что официанты говорят на двух языках – русском и английском. Нет чрезмерного внимания и это хорошо, но в конце все равно поинтересуются, все ли понравилось в заказе и заведении.
Заказ приняли быстро, чего не произошло с расчетом, поэтому пришлось самой идти к официантке, чтобы попросить счет.
Оценка сервиса – 8\10
Интерьер
SHO содержит 290 посадочных мест и может принять до 1000 человек на мероприятие. Столики разной конструкции – круглые и прямоугольные. Большие компании могут выбрать место с диваном.
Оформлением заведения занималась русский дизайнер Наталья Белоногова. Ресепшн украшают массивные косы из ваты, которые тянутся с потолка второго этажа, большая книга пожеланий и впечатлений.
Столы сделаны из натурального дерева, глиняные массивные стены и потолки, над барными стойками висят люстры в виде колокольчиков, а все заведение украшают пышные букеты из полевых цветов. В хаотичном порядке на потолке размещены маленькие лампочки и кое-где над столами висят люстры.
Привлекают к себе внимание большие 8-метровые люстры между этажами и настоящая печь в одном из залов, в которой выпекают хлеб.
Если ты любитель фото, то уже на входе у тебя будет возможность сделать хороший кадр, ведь в ресторане множество локаций для этого.
Уборная соответствует размерам ресторана и также заслуживает внимания. Необычно оформленные зеркала и глиняные умывальники.
Оценка интерьера – 10\10
Атмосфера
Зайдя в украинский ресторан, ожидала, что со мной заговорят на украинском языке, но услышала русский. Атмосферу бесспорно создают все детали интерьера, форма персонала и украинская этно-музыка.
Благодаря большой площади в SHO не возникает лишнего шума, вероятно и со свободными местами сложностей нет тоже.
Формат ресторана предусматривает целевую аудиторию “выше среднего достатка”. Желающих посетить SHO много, заметила, что в заведении большое количество иностранцев.
Оценка атмосферы – 9\10
Кухня
В меню заведения представлен широкий выбор блюд украинской кухни, от традиционных вареников и дерунов до закарпатского бограча и баноша.
Посетители имеют возможность попробовать борщ на юшке бычьих хвостов, кровяную колбасу по технологии XIX века, разнообразные закуски, супы, салаты, блины, пирожки и многое другое. А также собственноручно испеченный в дровяной печи хлеб.
До 12:00 в заведении подают только завтраки.
Барная карта содержит выбор разнообразных вин, классического алкоголя и коктейлей.
Также в SHO предлагают попробовать кофе на песке, домашние узвары, отвары, молочные коктейли, лимонады, фреши, смузи и чаи.
Я заказала хрустящие деруны со сметаной и чай Бабушкин сад. Заказ подают на оригинальной посуде, которую придумали и сделали вручную.
Хрустящие деруны со сметаной – румяные картофельные оладьи с корочкой. Очень сочные и нежные, но хотелось бы пышнее.
Чай Бабушкин сад – цветки гибискуса придают напитку красивый гранатовый оттенок. Вкус мягкий, бархатисто-сладкий, с приятной кислинкой.
Оценка кухни – 9\10
Ценовая политика
По условиям спецпроекта, у меня есть €7 (220 грн). Счет в SHO составил 200 грн, 20 грн оставила на чай.
Ценовую политику заведения мы определяем по чашке американо, средняя цена которой в заведениях столицы составляет 30-35 грн. В SHO она стоит 50 грн. Поэтому ценовая политика заведения выше средней.
Например, за котлету по-киевски будьте готовы заплатить 240 грн, пирожки – 90-120 грн, закуски – 130-1700 грн, а десерты – 55-155 грн.
Ценовая политика заведения выше среднего уровня, можно найти множество ресторанов украинской кухни с более лояльными ценами.
Оценка ценовой политики – 7\10
Общее впечатление
Ну Шо вам сказать, SHO – современная рафинированная концепция белоснежной мазанки с проблесками народных традиций. Приветливый персонал, интерьер продуман до мелочей, стильные и красивые наряды официантов, вкусная кухня.
Подходит для гостей столицы, тех, кто хочет познакомиться с украинской кухней или заскучал по ней.
Общая оценка заведения – 8\10
Если вы хотите, чтобы мы посетили заведение, в котором вы часто бываете или которое хотите проинспектировать – пишите нам на почту [email protected], и мы свяжемся с вами. Также, подписывайтесь на наш Instagram, чтобы быть в курсе всех ревизий.
Карина Зуева