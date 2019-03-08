SHO – новий ресторан української кухні, один з найбільших у Києві за своєю площею – 1200 кв. м. Що ми дізналися про сервіс та інтер’єр, чим пригостились та цінова політика закладу – у нашій рецензії.

Цього тижня наш експерт Каріна Зуєва вирушила на ревізію до найбільшого ресторану української кухні SHO. Заклад відчинили співзасновники ресторанів THE – Дмитро Заходякін та Аліна Косічкіна, але з 1 липня заклади були продані та передані новим власникам. SHO розпочав роботу 8 квітня 2018 року.

Розташування

SHO знаходиться за адресою вул. Мечнікова, 18 (м. Кловська). Двоповерхова велика скляна будівля, яку ввечері новому відвідувачу не так легко знайти. Вивіски з назвою закладу немає, лише графіті SHO на ледь помітному заборі. Заклад розташований напроти грузинського ресторану Шоті.









Ситий в7. Український ресторан SHO: від традиційних вареників до закарпатського баноша / 2 фотографии

Підлога біля ресторану усипана дрібними вогниками, ніби розсипані блискітки, від яких неможливо відірвати погляд. Є власна парковка, на якій навіть у вихідний день знайшлося місце.

Мені відомо, що засновники SHO відштовхувалися не від вдалого розташування, а від вимог до приміщення.

Оцінка локації – 9\10

Сервіс

У зоні ресепшену мене привітно зустріли, допомогли зняти верхній одяг, надали номерок від гардеробу та провели до вільного столику. Персонал одягнений в стильний та сучасний український одяг, який створює особливий колорит.

Варто зауважити, що офіціанти розмовляють двома мовами — російською та англійською. Немає надмірної уваги, і це добре, але в кінці все одно поцікавляться, чи все сподобалося у замовленні та закладі.

Замовлення прийняли швидко, чого не відбулося з розрахунком, тому довелося самій підходити до офіціантки, щоб попросити рахунок.

Оцінка сервісу — 8\10

Інтер’єр

SHO містить 290 посадочних місць та може прийняти до 1000 осіб на будь-який захід. Столики є різноманітного формату – круглі та прямокутні. Великі компанії можуть обрати місця з диваном.

Оформленням закладу займалася російська дизайнерка Наталія Білоногова. Ресепшн прикрашають масивні коси з вати, які тягнуться зі стелі другого поверху, велика книга побажань та вражень.









Ситий в7. Український ресторан SHO: від традиційних вареників до закарпатського баноша / 2 фотографии

Столи зроблені з натурального дерева, глиняні масивні стіни та стелі, над барними стійками висять люстри у вигляді дзвіночків, а весь заклад прикрашають пишні букети з польових квітів. В хаотичному порядку на стелі розміщені маленькі лампочки та деінде над столами висять люстри.





















Ситий в7. Український ресторан SHO: від традиційних вареників до закарпатського баноша / 5 фотографий

Особливу увагу привертають об’ємні 8-метрові люстри між поверхами та справжня піч в одному із залів, в якій випікають хліб.

Якщо ти фанат фото, то вже на вході у тебе буде можливість зробити гарний кадр, адже в ресторані безліч локацій для цього.

Вбиральня відповідає розмірам ресторану та також заслуговує уваги. Незвичайно гарно оформлені дзеркала та глиняні умивальники.

У всьому спостерігається тонкий дизайн та смак етно-стилю.

Оцінка інтер’єру — 10\10

Атмосфера

Заходячи в український ресторан, очікувала на те, що зі мною заговорять українською мовою, натомість почула російську. Атмосферу створюють всі деталі інтер’єру, форма персоналу та українська етно-музика.

Завдяки великій площі у SHO не виникає зайвого шуму, певно і з вільними місцями у будь-який час складнощів немає також.

Формат ресторану передбачає цільову аудиторію “вище середнього класу”. Бажаючих відвідати SHO багато, помітила, що у закладі велика кількість іноземців.

Оцінка атмосфери — 9\10

Кухня

У меню закладу представлений різноманітний вибір страв української кухні, від традиційних вареників та дерунів до закарпатського бограча та баноша.

Відвідувачі мають можливість скуштувати борщ на юшці бичачих хвостів, кров’яну ковбасу за технологією ХІХ століття, різноманітні закуски, супи, салати, млинці, пиріжки та багато іншого. А також власноруч спечений у дров’яній печі хліб.

До 12:00 в закладі подають тільки сніданки.

Барна карта містить вибір різноманітних вин, класичного алкоголю та коктейлів.

Також у SHO пропонують скуштувати каву на піску, домашні узвари, відвари, молочні коктейлі, лимонади, фреші, смузі та чаї.

Я замовила хрумкі деруни зі сметаною та чай Бабусин сад. Замовлення подають на оригінальному і ексклюзивному посуді, який зроблений вручну.

Хрумкі деруни зі сметаною – рум’яні картопляні оладки зі скоринкою. Дуже соковиті і ніжні, але хотілося б пишніші.

Чай Бабусин сад – квітки гібіскуса надають напою гарний гранатовий відтінок. Смак м’який, бархатисто-солодкий, з приємною кислинкою.

Оцінка кухні – 9\10

Цінова політика

За умовами спецпроекту, в мене є €7 (220 грн). Рахунок у SHO склав 200 грн, 20 грн залишила на чай.

Цінову політику закладу ми визначаємо за чашкою американо, середня ціна якої у закладах столиці складає 30-35 грн. У SHO вона коштує 50 грн. Тож цінова політика закладу – вище середнього.

Наприклад, за котлету по-київськи будьте готові заплатити 240 грн., пиріжки – 90-120 грн., закуски – 130-1700 грн., а десерти – 55-155 грн.

Цінова політика закладу зависока, можна знайти безліч ресторанів української кухні з нижчими цінами.

Оцінка цінової політики – 7\10

Загальні враження

Ну Шо вам сказати, SHO – сучасна рафінована концепція білосніжної мазанки, з проблисками народних традицій. Привітний персонал, інтер’єр продуманий до дрібниць, стильні та гарні наряди офіціантів, смачна кухня.

Підходить для гостей столиці, тих, хто хоче познайомитись з українською кухнею або занудьгував по ній.

Загальна оцінка закладу – 8\10

Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також, підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.

Каріна Зуєва