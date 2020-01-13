Рынок земли в Украине может заработать в октябре. Соответствующий законопроект уже готов ко второму чтению.

В начале января на сайте Верховной Рады появилась таблица поправок ко второму голосованию, которые рассмотрели в Комитете по вопросам аграрной политики и земельных отношений. Так, в документ подали более 4 тыс. предложений. Впрочем, приняли только несколько.

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Как изменился документ и каким образом предлагают открыть рынок земли – разобрались Факты ICTV.

Иностранцам – только после референдума

Иностранцы или юридические лица, конечными бенефициарными владельцами которых являются иностранцы, смогут покупать землю только после референдума.

– Приобретение права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения юридическими лицами, созданными и зарегистрированными по законодательству Украины, участниками (учредителями) или конечными бенефициарными собственниками (контроллерами) которых являются лица, не являющиеся гражданами Украины, может осуществляться со дня референдума и при условии одобрения этого на референдуме, – говорится в документе.

Но даже после референдума иностранцы не смогут претендовать на земли государственной и коммунальной собственности, а также участки, расположенные ближе 50 км к государственной границе.

Не позволят также покупать землю гражданам страны-агрессора.

Лимит на покупку земли

После многочисленных совещаний и критики было также принято решение об ограничении продажи земли в одни руки. Так, один гражданин сможет купить не более 10 тыс. га.

В отношении юридических лиц – общее количество земли в собственности компании также не будет превышать 10 тыс. га. А площадь будет делиться на владельцев пропорционально их доле в фирме.

– Например, человек имеет 25% в компании. Эта компания является владельцем 8 тыс. га. Тогда, считается, что человек выбрал ¼ от 8 тыс. = 2 тыс. га. И еще может докупить 8 тыс. га. Нет ограничений на связанные лица, – объяснял на своей странице Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Банки имеют право на землю

Еще одно новшество – собственниками земли могут стать банки, которые будут брать ее как залог и изымать в случае невыплаты задолженности.

Причем ограничения в 10 тыс. га на банки не распространяется. Но продать ее они должны в течение двух лет.

– Если банки не продают землю в течение двух лет, земля конфискуется на опальной основе. Государство выставляет землю на продажу, забирает расходы и остальные возвращает банку, – объяснял Милованов.

Это обеспечивает возможность фермерам кредитоваться и получать средства для приобретения земли, уверена эксперт по земельным вопросам Украинского клуба аграрного бизнеса Эллина Юрченко.

– Предполагается, что банки будут предоставлять кредиты на покупку земли, государство будет компенсировать процентную ставку. Чтобы в дальнейшем банки этот предмет залога могли реализовывать, они включаются в круг субъектов права собственности на землю.

При этом она добавляет, банки не заинтересованы в приобретении больших массивов земли в свою собственность, ведь это накладывает на них дополнительную финансовую нагрузку по уплате земельного налога. А то, что ограничений по площадям нет – логичный шаг.

– Ограничение для банков – это не рационально. Они будут кредитовать десятки-сотни человек и, в случае неуплаты, приобретать сотни гектаров в собственность. Иначе они только одного субъекта смогут кредитовать.

В то же время в НБУ объяснили, Нацбанк изменит нормативные значения по земле, повысив коэффициент ее ликвидности. Так, землю будут считать более ликвидным активом, то есть более привлекательным, ведь ее можно будет относительно быстро и выгодно продать.

Кредиты фермерам

Законопроект, помимо прочего, обязывает Кабмин в течение трех месяцев разработать программу финансовой поддержки фермеров:

– Разработать и утвердить порядок осуществления финансовой поддержки граждан и юридических лиц (в том числе фермерских хозяйств) для приобретения земельных участков сельскохозяйственного назначения, – говорится в документе.

Только с подтвержденными средствами

Цена земли может быть ниже нормативной денежной оценки. По крайней мере до 2030 года.

– Нормативно-денежная оценка по методике расчета выше, чем экспертно-денежная. Такая норма установлена, чтобы субъекты не уклонялись от уплаты налогов и не продавали по заниженным ценам, – объясняет Эллина Юрченко.

Кроме того, расчеты за землю могут проводиться только в безналичной форме, а покупатель должен предоставить документ, подтверждающий источники происхождения его средств.

Новое название документа

В комитете также одобрили смену названия законопроекта. Теперь в ней речь идет не об обороте, а об условиях оборота земель.

Полное название звучит как О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Хотя Юрченко отмечает – законопроект не совершенен с точки зрения юридической техники.

– Терминология в законодательстве несогласованная, поэтому возникают неточности в толковании. Вопросы для обсуждения есть.

Так, например, собственниками земли могут становиться только юридические лица, созданные в Украине, конечным бенефициаром которых есть граждане Украины.

– Однако не указано, что конечным бенефициаром могут быть сами юридические лица, созданные законодательством Украины. Таких компаний много, и это существенное ограничение украинских агропроизводителей.

Если парламентарии поддержат законопроект, он вступит в силу 1 октября 2020 года. Впрочем, дата рассмотрения законопроекта пока неизвестна. 13 января депутаты вышли на первый согласительный совет в этом году, но рассматривать вопросы рынка земли не спешили. Так, спикер Дмитрий Разумков отметил, что этот вопрос сейчас не на повестке дня.

Лилия Ященко