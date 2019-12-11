Польский рынок земли: кому, за сколько и для чего продают гектары

Земельная реформа в Польше, которую ввели более 20 лет назад, считается самой успешной среди постсоветских государств. Основной частью угодий, а это 80% пахотной земли, владеют польские фермеры. Возможно, потому что именно им дали первоочередное право выкупа. А иностранцев пустили на рынок всего три года назад.

В Польше мораторий на продажу земли действовал 12 лет. Но и после его отмены для иностранцев установили определенные ограничения. Хочешь купить гектары – должен проживать на этой территории 5 лет. Или состоять в браке с гражданкой Польши. Хотя, как утверждают польские аграрии, есть множество способов обойти закон.

Сам по себе запрет для иностранцев не очень эффективен, поэтому они существенно ограничили продажу земли в одни руки. В Польше можно было купить максимум 500 га земли. Но при этом, надо обязательно владеть сельскохозяйственными навыками. Кроме того, покупатель обязуется вести хозяйственную деятельность на земле не менее 10 лет.

С 2016-го лимит продажи земли в одни руки еще больше урезали – до 300 га земли в одни руки. При этом, ее нельзя сдать ни в аренду, ни перепродать. В то же время, что выращивать на земле – таких ограничений в Польше нет.

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Поляков очень удивила норма украинского законопроекта, которая позволяет в одни руки продавать до 210 тыс. га. Правда, ее пообещали пересмотреть ко второму чтению. Хотя уже сейчас некоторые отечественные агрохолдинги имеют в собственности три раза больше земли, – утверждают специалисты.

В Польше почти 3 млн мелких фермерских хозяйств. Они не только полностью обеспечивают страну мясом, молоком, овощами и яблоками, но и завалили ими всю Европу. Экспортируют продукции на 30 млрд евро ежегодно.

В некоторых польских регионах гектар стоит и до $60 тыс. Тогда как в Украине после введения рынка специалисты прогнозируют стоимость гектара не более $3 тыс.

Несмотря на все преимущества свободного рынка земли, поляки не хотят, чтобы его открыли в Украине. Боятся, что фермеры из других стран скупят наш чернозем, привезут свою современную технику для его обработки. А потом собранный урожай будут по дешевке продавать в Польше.

Земельная реформа: опыт Польши

Парадокс, но при том, что в Польше стоимость гектара земли в среднем стоит $20 тыс., цены на сельскохозяйственную продукцию там даже ниже, чем в Украине. Например, килограмм свинины на рынке можно купить за 65 грн. Дороже стоит мясо только в супермаркетах, которые накручивают цены. Литр молока в Польше стоит 14 грн. Значительно дешевле там и фрукты и овощи. А особенно, если покупать их непосредственно у фермеров.

Такие низкие цены можно объяснить тремя причинами. Высокой конкуренцией фермерских хозяйств, миллиардными дотациями, которые польские аграрии получают от государства и выгодными кредитами.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что украинцам с двойным гражданством могут запретить покупку земли.