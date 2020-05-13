Метро в Киеве, Харькове и Днепре не откроются одновременно – Ляшко

Возобновление работы метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре после 25 мая, скорее всего, невозможно в один день, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом из этих городов, считает заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

– Я не могу гарантировать, что они все откроются в один момент. Мы примем решение в правительстве, что с такого-то числа можно открывать метро. Это не означает, что все три откроем одновременно, – заявил он в эфире UA:Украинское радио.

Ляшко также заявил, что против введения допуска в метро по спецпропускам.

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По его словам, предъявление спецпропусков создаст толпу перед турникетами, а это может быть хуже, чем в самом вагоне.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с предложением открыть метро в Киеве с 25 мая.