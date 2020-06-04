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Факты / Украина / Общество

График работы Новой почты на Троицу 2020

На Троицу, когда украинцы отдыхают три дня — с 6 по 8 июня, отделения Новой почты и курьерская доставка будут работать по обычному графику.

Ориентировочный график работы Новой почты на Троицу:

  • Суббота, 6 июня — отделения и адресная доставка работают по графику субботы.
  • Воскресенье, 7 июня — по графику воскресенья.
  • Понедельник, 8 июня — по графику понедельника.

Если вас интересует работа конкретного отделения, зайдите на сайт компании в раздел График Новой почты.

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С мая через отделения НП можно заказывать доставку товаров из магазинов США и Китая. В сотрудничестве с авиакомпаниями Новая почта Глобал несколько раз в неделю отправляет и получает товары из интернет-магазинов этих стран.

В то же время с 1 июня Новая почта отменила бесплатное хранение посылок более семи дней, которое ввела с 18 марта из-за карантина в Украине.

Бесплатно они будут находиться на складе до семи дней, а потом будут начислять плату за дополнительное хранение.

Для отправлений, поступивших в отделения НП до 1 июня включительно, первым днем платы за хранение будет 8 июня.

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