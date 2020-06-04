На Трійцю, коли українці відпочивають три дні – з 6 до 8 червня, відділення Нової пошти та кур’єрська доставка працюватимуть за звичайним графіком.
Орієнтовний графік роботи Нової пошти на Трійцю:
- Субота, 6 червня – відділення і адресна доставка працюють за графіком суботи.
- Неділя, 7 червня – за графіком неділі.
- Понеділок, 8 червня – за графіком понеділка.
Якщо вас цікавить робота конкретного відділення, зайдіть на сайт компанії у розділ Графік Нової пошти.
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З травня через відділення НП можна замовляти доставку товарів з магазинів США та Китаю. У співпраці з авіакомпаніями Нова пошта Глобал кілька разів на тиждень відправляє та отримує товари з інтернет-магазинів цих країн.
Водночас з 1 червня Нова пошта скасувала безкоштовне зберігання посилок понад сім днів, яке запровадила з 18 березня через карантин в Україні.
Безкоштовно вони знаходитимуться на складі до семи днів, а потім нараховуватимуть плату за додаткове зберігання.
Для відправлень, які надійшли у відділення НП до 1 червня включно, першим днем плати за зберігання буде 8 червня.