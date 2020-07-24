ШАГ 1. Сохраняем спокойствие и выполняем все требования террориста
Если это произошло, стараемся максимально сохранять самообладание и критическое мышление. Это особенно важно, если есть другие заложники. При помощи эффекта психологического заражения паника у других людей пройдет сама по себе.
Настраиваемся на долгое ожидание, поскольку на освобождение потребуется время.
При этом выполняем все требования террориста во имя спасения своей жизни.
Если он задает вопросы – отвечаем, но коротко. Проявлять инициативу в данном случае не стоит. На провокационное или вызывающее поведение террориста реагируем спокойно.
ШАГ 2. Не провоцируем преступника на агрессию
Избегаем резких движений, не кричим, не плачем, не шумим, не привлекаем внимание разговорами, не реагируем на оскорбления – это все может вызвать агрессию.
Не смотрим в глаза террористу, если, конечно, глаза не завязаны.
Для поддержания сил едим все, что дают.
Спрашиваем разрешение на любые действия: сесть, встать, попить, выйти в туалет и т. п.
Если есть ранения, стараемся не двигаться, чтобы уменьшить потерю крови.
ШАГ 3. Настраиваемся на освобождение
Фиксируем в памяти все события и детали – имена, прозвища, приметы. Эта информация будет очень важна для правоохранительных органов.
Одновременно осматриваем помещение и приглядываем места (подальше от окон и дверей), где можно укрыться во время штурма, если он понадобится.
ШАГ 4. Во время штурма ложимся на пол
Если правоохранительным органам не удалось договориться с террористом и проводится штурм, немедленно ложимся на пол лицом вниз и накрываем голову руками, или же прячемся в любом доступном месте.
Главное – находиться подальше от самого террориста.
ШАГ 5. Обращаемся к врачу после освобождения
Не спешим сразу домой. После пережитого стресса могут начаться проблемы со здоровьем, даже если не было ранения. Поэтому не отказываемся от помощи медиков.