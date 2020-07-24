Если это произошло, стараемся максимально сохранять самообладание и критическое мышление. Это особенно важно, если есть другие заложники. При помощи эффекта психологического заражения паника у других людей пройдет сама по себе.

Настраиваемся на долгое ожидание, поскольку на освобождение потребуется время.

При этом выполняем все требования террориста во имя спасения своей жизни.

Если он задает вопросы – отвечаем, но коротко. Проявлять инициативу в данном случае не стоит. На провокационное или вызывающее поведение террориста реагируем спокойно.