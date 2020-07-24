Якщо це сталося, намагаємося максимально зберігати самовладання і критичне мислення. Це особливо важливо, якщо є інші заручники. За допомогою ефекту психологічного зараження паніка у інших людей пройде сама по собі.

Налаштовуємося на довге очікування, оскільки на звільнення потрібен час.

Водночас виконуємо всі вимоги терориста заради порятунку свого життя.

Якщо він задає питання – відповідаємо, але коротко. Проявляти ініціативу в даному випадку не варто. На провокаційну або зухвалу поведінку терориста реагуємо спокійно.