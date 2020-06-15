Украинцам могут узаконить право владеть оружием — механизм и риски

По данным центра исследований безопасности, в Украине с начала года зарегистрировано почти 700 случаев незаконного оборота и использования оружия. Наихудшая ситуация в Днепропетровской и Киевской областях. Не отстает и Херсонщина.

Теперь, когда в результате пандемии многие люди потеряли рабочие места и заработки, криминогенная ситуация может ухудшиться, предупреждают в Ассоциации владельцев оружия.

По неофициальным данным, у украинцев на руках более 5 млн единиц оружия. И только 1/5 — легальное. Чтобы исправить ситуацию, правоохранители ежегодно проводят месячники добровольной сдачи. Но эти меры не приносят желаемого результата.

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Поэтому украинцам предлагают узаконить право владеть оружием. Теперь в Раде из двух вариантов дорабатывают соответствующий законопроект. Эксперты говорят: с этим законом нужно быть крайне осторожными. Руководитель проекта Надзвичайні новини Константин Стогний знает все о криминогенной ситуации в стране и убежден, что украинское общество пока психологически не готово к владению огнестрелами.

— Если люди, нарушая правила дорожного движения, выходят и стреляют из оружия резинового, то представляете, если у них будет огнестрел? Что будет делаться? Поэтому это должен быть экспертный совет и он должен решить решить, какое нужно оружие людям, — отметил Константин Стогний.

Законодатели обещают все прописать — условия владения, применение, создание специального реестра. А чтобы правоохранительные органы не стали монополистами на рынке оружия, оборот гражданского предлагают отдать под контроль Министерства юстиции.

Карантин в Украине увеличил спрос на покупку боеприпасов к охотничьему и спортивному оружию. Также вырос запрос на помповые и охотничьи ружья. Но купить их почти невозможно — разрешительная система Министерства внутренних дел перестала принимать людей из-за карантина.

29 апреля силовики военной прокуратуры Донецкой и Днепропетровской областей нашли крупнейший арсенал незаконного оружия с начала боевых действий на востоке Украины.

Вечером 6 апреля житель Шаргорода, что на Винничине, устроил стрельбу из собственного дома, в результате чего ранил четырех полицейских. Вооруженного охотничьим ружьем и пистолетом правонарушителя задерживали бойцы спецподразделения КОРД.

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