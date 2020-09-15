Решения о работе школ и детсадов, находящихся в красной карантинной зоне, должны приниматься совместно с местными властями и региональной комиссией ТЭБ и ЧС.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, ключевые изменения относительно подходов отнесения регионов к красной зоне будут рассматриваться на ближайшем заседании правительства.

— Мы хотим, чтобы это было общее решение государственной комисии ТЭБ и ЧС и региональной с привлечением органов местного самоуправления, — уточнил он.

Ляшко отметил, что в красной зоне не будут сразу применять все ограничения, а лишь характерные запреты для определенной административной единицы, имеющие положительный эффект.

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— Поэтому школы и детские сады в перечне тех ограничений, которые могут запрещаться в красной зоне, но решение, будут ли они закрываться в этом конкретном районе или городе, будет приниматься совместно национальным уровнем с органами местного самоуправления, — добавил санврач.

Он рассказал, что будут предложены изменения и по работе школ в других зонах: если 50% и более классов находятся на самоизоляции из-за больных коронавирусом, такие школы закроют на 14 дней.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 15 сентября в Украине зарегистрировано 2 905 новых случаев Covid-19, а с начала пандемии уже 159 702 украинцев инфицированы коронавирусом.

При этом умерли за сутки 53 пациента (3 264 – в целом), а выздоровели 1 267 человек.

С понедельника, 14 сентября, действует новый раздел регионов по уровню эпидемической опасности. В частности, в 37 административных единицах – красный уровень, в 86 – оранжевый и в 173 — желтый.