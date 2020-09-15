Рішення щодо роботи шкіл та дитсадків, які знаходяться у червоній карантинній зоні, мають ухвалюватися спільно з місцевою владою та регіональною комісією ТЕБ та НС.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, ключові зміни щодо підходів віднесення регіонів до червоної зони розглядатиметься на найближчому засіданні уряду.

– Ми хочемо, щоб це було спільне рішення державної комісїі ТЕБ та НС і регіональної із залученням органів місцевого самоврядування, – уточнив він.

Ляшко наголосив, що у червоній зоні не будуть відразу застосувати всі обмеження, а лише характерні заборони для певної адміністративної одиниці, які матимуть позитивний ефект.

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– Тому школи і дитячі садочки є в переліку тих обмежень, які можуть заборонятися в червоній зоні, але рішення, чи будуть вони закриватися в цьому конкретному районі чи місті, буде ухвалюватися спільно національним рівнем з органами місцевого самоврядування, – додав санлікар.

Він розповів, що будуть запропоновані зміни і щодо роботи шкіл в інших зонах: якщо 50% і більше класів перебувають на самоізоляції через хворих на коронавірус, такі школи закриють на 14 днів.

Коронавірус в Україні

Станом на 15 вересня в Україні зареєстровано 2 905 нових випадків Covid-19, а з початку пандемії вже 159 702 українця інфіковані коронавірусом.

Водночас померли за добу 53 пацієнти (3 264 – загалом), а одужали 1 267 людей.

З понеділка, 14 вересня, діє новий розділ регіонів за рівнем епідемічної небезпеки. Зокрема, у 37 адміністративних одиницях – червоний рівень, у 86 – помаранчевий та у 173 – жовтий.