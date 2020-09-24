“Антикоронавирус” — препарат с таким названием производила одна из киевских аптек и продавала якобы как лекарство от коронавируса.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал владельцев аптеки на 30 тыс. грн за введение людей в заблуждение, поскольку до сих пор лекарств от Covid-19 в мире нет.

Расследование АМКУ начал еще в марте, когда в соцсетях прокатилось волна возмущения из-за появления этого псевдолекарства.

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— Конечно, это был сознательный обман людей. Мы приняли решение о наказании компании. Денежный штраф — 30 тыс. грн. И пятно на репутации, — рассказал председатель территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

На этой неделе в Польше заявили, что создали первое в мире лекарство от Covid-19.

Препарат фармацевтической компании Biomed Lublin содержит плазму людей, которые переболели коронавирус.

Однако лекарство еще должно пройти клинические испытания в медицинских центрах страны.

Источник: Олексій Хмельницький