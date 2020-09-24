“Антикоронавірус” – препарат з такою назвою виготовляла одна із київських аптек та продавала нібито як ліки від коронавірусу.
Антимонопольний комітет України оштрафував власників аптеки на 30 тис. грн за введення людей в оману, адже досі ліків від Covid-19 у світі немає.
Розслідування АМКУ розпочав ще у березні, коли у соцмережах прокотилася хвиля обурення через появу цих псевдоліків.
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– Звісно, це була свідома омана людей. Ми ухвалили рішення про покарання компанії. Грошовий штраф – 30 тис. грн. І пляма на репутації, – розповів голова територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький.
Цього тижня у Польщі заявили, що створили перші у світі ліки від Covid-19.
Препарат фармацевтичної компанії Biomed Lublin містить плазму людей, які перехворіли на коронавірус.
Однак ліки ще мають пройти клінічні випробування в медичних центрах країни.
Джерело: Олексій Хмельницький