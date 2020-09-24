“Антикоронавірус” – препарат з такою назвою виготовляла одна із київських аптек та продавала нібито як ліки від коронавірусу.

Антимонопольний комітет України оштрафував власників аптеки на 30 тис. грн за введення людей в оману, адже досі ліків від Covid-19 у світі немає.

Розслідування АМКУ розпочав ще у березні, коли у соцмережах прокотилася хвиля обурення через появу цих псевдоліків.

Читайте: Лікарські засоби з доведеною ефективністю: довідник Rx index 2020

– Звісно, це була свідома омана людей. Ми ухвалили рішення про покарання компанії. Грошовий штраф – 30 тис. грн. І пляма на репутації, – розповів голова територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький.

Цього тижня у Польщі заявили, що створили перші у світі ліки від Covid-19.

Препарат фармацевтичної компанії Biomed Lublin містить плазму людей, які перехворіли на коронавірус.

Однак ліки ще мають пройти клінічні випробування в медичних центрах країни.

Джерело: Олексій Хмельницький