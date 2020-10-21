В Украине должны создать компетентный орган по лицензированию деятельности субъектов системы крови, контроля за их деятельностью по соблюдению требований безопасности и качества донорской крови.
Это предусмотрено законом О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови, который подписал президент Владимир Зеленский.
Документом также предусмотрено создание Национального реестра доноров крови, а также людей, которые не могут быть донорами.
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Кроме того, он определяет стандарты безопасности и качества донорской крови.
Верховная Рада приняла закон О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови №931-ІХ 30 сентября 2020 года.
Он регулирует деятельность, связанную с донорской кровью и компонентами крови, устанавливает стандарты качества компонентов крови и безопасности доноров и реципиентов, будет защищать их права и интересы.