В Украине должны создать компетентный орган по лицензированию деятельности субъектов системы крови, контроля за их деятельностью по соблюдению требований безопасности и качества донорской крови.

Это предусмотрено законом О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови, который подписал президент Владимир Зеленский.

Документом также предусмотрено создание Национального реестра доноров крови, а также людей, которые не могут быть донорами.

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Кроме того, он определяет стандарты безопасности и качества донорской крови.

Верховная Рада приняла закон О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови №931-ІХ 30 сентября 2020 года.

Он регулирует деятельность, связанную с донорской кровью и компонентами крови, устанавливает стандарты качества компонентов крови и безопасности доноров и реципиентов, будет защищать их права и интересы.