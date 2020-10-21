PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В Украине создадут национальный реестр доноров крови

В Украине должны создать компетентный орган по лицензированию деятельности субъектов системы крови, контроля за их деятельностью по соблюдению требований безопасности и качества донорской крови.

Это предусмотрено законом О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови, который подписал президент Владимир Зеленский.

Документом также предусмотрено создание Национального реестра доноров крови, а также людей, которые не могут быть донорами.

Читайте: 10 интересных фактов о донорстве в Украине

Кроме того, он определяет стандарты безопасности и качества донорской крови.

Верховная Рада приняла закон О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови №931-ІХ 30 сентября 2020 года.

Он регулирует деятельность, связанную с донорской кровью и компонентами крови, устанавливает стандарты качества компонентов крови и безопасности доноров и реципиентов, будет защищать их права и интересы.

Источник: Офис президента

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка