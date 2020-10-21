В Україні мають створити компетентний орган з ліцензування діяльності суб’єктів системи крові, контролю за їхньою діяльністю щодо дотримання вимог безпечності та якості донорської крові.

Це передбачено законом Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові, який підписав президент Володимир Зеленський.

Документом також передбачено створення Національного реєстру донорів крові, а також людей, що не можуть бути донорами.

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Окрім того, він визначає стандарти безпеки та якості донорської крові.

Верховна Радою ухвалила закон Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові №931-ІХ 30 вересня 2020 року.

Він регулює діяльність, пов’язану з донорською кров’ю та компонентами крові, встановлює стандарти якості компонентів крові та безпеки донорів і реципієнтів, захищатиме їхні права та інтереси.