Почему мужчины чаще умирают от Covid-19 — исследование

Согласно исследованиям ученых, мужчины чаще умирают от Covid-19 за женщин. Информация на сайте Global Health 50/50 свидетельствует о том, что в некоторых странах показатели смертности от коронавируса мужчин составляют более 76%.
При этом статистика заражений среди мужчин и женщин почти одинакова. Канадский генетик Шарон Моаль провел исследование, чтобы узнать, что влияет на большее количество летальных исходов у мужчин.
- Различия в выживании. Женщины превышают мужчин по численности, а также имеют большую устойчивость к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, инвалидности и некоторых вирусных инфекций.
- Женщины более биологически активны. Слабая половина человечества, как правило, реже курит, чаще ходит к врачам и моет руки.
- Наличие Х-хромосомы. За счет того, что у женщин есть две Х-хромосомы, они могут болеть в более легкой форме.
- Другие факторы. Согласно исследованиям, у новорожденных женского пола быстрее развиваются легкие — это защищает от развития респираторных болезней. Также есть предположение, что высокий уровень тестостерона у мужчин может вызвать слабую иммунную реакцию после прививки от коронавируса.
Коронавирус в мире
По состоянию на 19 декабря в мире зафиксировано 742 990 42 случаев коронавируса. За время пандемии умерло 1 669 982 человек.
Лидерами по количество заболеваний остаются США, Индия и Бразилия.