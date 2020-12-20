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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Почему мужчины чаще умирают от Covid-19 — исследование

Согласно исследованиям ученых, мужчины чаще умирают от Covid-19 за женщин. Информация на сайте Global Health 50/50 свидетельствует о том, что в некоторых странах показатели смертности от коронавируса мужчин составляют более 76%.

При этом статистика заражений среди мужчин и женщин почти одинакова. Канадский генетик Шарон Моаль провел исследование, чтобы узнать, что влияет на большее количество летальных исходов у мужчин.

  • Различия в выживании. Женщины превышают мужчин по численности, а также имеют большую устойчивость к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, инвалидности и некоторых вирусных инфекций.
  • Женщины более биологически активны. Слабая половина человечества, как правило, реже курит, чаще ходит к врачам и моет руки.
  • Наличие Х-хромосомы. За счет того, что у женщин есть две Х-хромосомы, они могут болеть в более легкой форме.
  • Другие факторы. Согласно исследованиям, у новорожденных женского пола быстрее развиваются легкие — это защищает от развития респираторных болезней. Также есть предположение, что высокий уровень тестостерона у мужчин может вызвать слабую иммунную реакцию после прививки от коронавируса.
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Коронавирус в мире

По состоянию на 19 декабря в мире зафиксировано 742 990 42 случаев коронавируса. За время пандемии умерло 1 669 982 человек.

Лидерами по количество заболеваний остаются США, Индия и Бразилия.

Источник: ВВС Украина

Фото: Dreamstime

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