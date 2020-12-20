Почему мужчины чаще умирают от Covid-19 — исследование

Согласно исследованиям ученых, мужчины чаще умирают от Covid-19 за женщин. Информация на сайте Global Health 50/50 свидетельствует о том, что в некоторых странах показатели смертности от коронавируса мужчин составляют более 76%.

При этом статистика заражений среди мужчин и женщин почти одинакова. Канадский генетик Шарон Моаль провел исследование, чтобы узнать, что влияет на большее количество летальных исходов у мужчин.

Различия в выживании . Женщины превышают мужчин по численности, а также имеют большую устойчивость к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, инвалидности и некоторых вирусных инфекций.

. Женщины превышают мужчин по численности, а также имеют большую устойчивость к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, инвалидности и некоторых вирусных инфекций. Женщины более биологически активны . Слабая половина человечества, как правило, реже курит, чаще ходит к врачам и моет руки.

. Слабая половина человечества, как правило, реже курит, чаще ходит к врачам и моет руки. Наличие Х-хромосомы . За счет того, что у женщин есть две Х-хромосомы, они могут болеть в более легкой форме.

. За счет того, что у женщин есть две Х-хромосомы, они могут болеть в более легкой форме. Другие факторы. Согласно исследованиям, у новорожденных женского пола быстрее развиваются легкие — это защищает от развития респираторных болезней. Также есть предположение, что высокий уровень тестостерона у мужчин может вызвать слабую иммунную реакцию после прививки от коронавируса.

Коронавирус в мире

По состоянию на 19 декабря в мире зафиксировано 742 990 42 случаев коронавируса. За время пандемии умерло 1 669 982 человек.

Лидерами по количество заболеваний остаются США, Индия и Бразилия.