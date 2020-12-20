Чому чоловіки частіше помирають від Covid-19 – дослідження

Відповідно до досліджень вчених, чоловіки частіше помирають від Covid-19 за жінок. Інформація на сайті Global Health 50/50 свідчить про те, що у деяких країнах показники смертності від коронавірусу чоловіків становлять понад 76%.

Водночас статистика заражень серед чоловіків і жінок майже однакова. Канадський генетик Шарон Моалем провів дослідження, щоб дізнатися, що впливає на більшу кількість летальних випадків у чоловіків.

Гендерні відмінності у виживанні. Жінки перевищують чоловіків за чисельністю, а також мають більшу стійкість до розвитку серцево-судинних захворювань, інвалідності та деяких вірусних інфекцій.

Жінки перевищують чоловіків за чисельністю, а також мають більшу стійкість до розвитку серцево-судинних захворювань, інвалідності та деяких вірусних інфекцій. Жінки більш біологічно активні . Слабка половина людства, як правило, рідше палить, частіше ходить до лікарів та миє руки.

. Слабка половина людства, як правило, рідше палить, частіше ходить до лікарів та миє руки. Наявність Х-хромосоми. За рахунок того, що у жінок є дві Х-хромосоми, вони можуть мати легший перебіг захворювань.

За рахунок того, що у жінок є дві Х-хромосоми, вони можуть мати легший перебіг захворювань. Інші фактори. Відповідно до досліджень, у новонароджених жіночої статі швидше розвиваються легені – це захищає від розвитку респіраторних хвороб. Також є припущення, що високий рівень тестостерону у чоловіків може викликати слабшу імунну реакцію після щеплення від коронавірусу.

Коронавірус у світі

Станом на 19 грудня у світі зафіксовано 74 299 042 випадків коронавірусу. За час пандемії померло 1 669 982 осіб.

Лідерами за кількість захворювань залишаються США, Індія та Бразилія.