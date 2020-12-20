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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Чому чоловіки частіше помирають від Covid-19 – дослідження

Відповідно до досліджень вчених, чоловіки частіше помирають від Covid-19 за жінок. Інформація на сайті Global Health 50/50 свідчить про те, що у деяких країнах показники смертності від коронавірусу чоловіків становлять понад 76%.

Водночас статистика заражень серед чоловіків і жінок майже однакова. Канадський генетик Шарон Моалем провів дослідження, щоб дізнатися, що впливає на більшу кількість летальних випадків у чоловіків.

  • Гендерні відмінності у виживанні. Жінки перевищують чоловіків за чисельністю, а також мають більшу стійкість до розвитку серцево-судинних захворювань, інвалідності та деяких вірусних інфекцій.
  • Жінки більш біологічно активні. Слабка половина людства, як правило, рідше палить, частіше ходить до лікарів та миє руки.
  • Наявність Х-хромосоми. За рахунок того, що у жінок є дві Х-хромосоми, вони можуть мати легший перебіг захворювань.
  • Інші фактори. Відповідно до досліджень, у новонароджених жіночої статі швидше розвиваються легені – це захищає від розвитку респіраторних хвороб. Також є припущення, що високий рівень тестостерону у чоловіків може викликати слабшу імунну реакцію після щеплення від коронавірусу.
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Коронавірус у світі

Станом на 19 грудня у світі зафіксовано 74 299 042 випадків коронавірусу. За час пандемії померло 1 669 982 осіб.

Лідерами за кількість захворювань залишаються США, Індія та Бразилія.

Джерело: ВВС Україна

Фото: Dreamstime

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