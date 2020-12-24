В Украине среди продуктов питания чаще всего подделывают сливочное масло. Недобросовестные производители добавляют в продукт растительные жиры.

Об этом сообщила председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая во время пресс-конференции.

— В сливочном масле чаще всего выявляют нарушения. За прошлый год Госпродпотребслужба провела более 19 тыс. проверок, и почти 90% случаев фальсификата с маслом, — сказала Магалецкая.

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Также она утверждает, что масло прибыльное, а подмена молочных жиров растительными удешевляет производство и позволяет предпринимателям сэкономить.

По ее словам, фальсификаты в другой молочной продукции — сметане и молоке — встречаются реже.

В ноябре в Киеве задержали группу производителей, которые подделывали кофе. За неделю они изготавливали более 10 тыс. упаковок контрафакта.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 229 УК Украины.