В Украине среди продуктов питания чаще всего подделывают сливочное масло. Недобросовестные производители добавляют в продукт растительные жиры.
Об этом сообщила председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая во время пресс-конференции.
— В сливочном масле чаще всего выявляют нарушения. За прошлый год Госпродпотребслужба провела более 19 тыс. проверок, и почти 90% случаев фальсификата с маслом, — сказала Магалецкая.
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Также она утверждает, что масло прибыльное, а подмена молочных жиров растительными удешевляет производство и позволяет предпринимателям сэкономить.
По ее словам, фальсификаты в другой молочной продукции — сметане и молоке — встречаются реже.
В ноябре в Киеве задержали группу производителей, которые подделывали кофе. За неделю они изготавливали более 10 тыс. упаковок контрафакта.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 229 УК Украины.