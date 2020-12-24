В Україні серед продуктів харчування найчастіше підробляють вершкове масло. Недобросовісні виробники додають до продукту рослинні жири.

Про це повідомила голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецька під час прес-конференції.

– У вершковому маслі найчастіше виявляють порушення. За минулий рік Держпродспоживслужба провела понад 19 тис. перевірок, і майже 90% випадків фальсифікату з маслом, – сказала Магалецька.

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Також вона стверджує, що масло прибуткове, а підміна молочних жирів рослинними здешевлює виробництво й дозволяє підприємцям зекономити.

За її словами, фальсифікати в іншій молочній продукції – сметані та молоці – зустрічаються рідше.

У листопаді в Києві затримали групу виробників, які підробляли каву. За тиждень вони виготовляли понад 10 тис. упаковок контрафакту.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 КК України.