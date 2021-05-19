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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Как в Киеве организуют праздник последнего звонка и выпускные

останній дзвоник_школа_випусник_випускний

Праздник последнего звонка в школах Киева состоится в конце следующей недели. Его проведут для первых и выпускных классов.

Об этом сообщила заместитель главы Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко.

День, время и формат школы могут определять сами, но обязательно должны быть соблюдены все противоэпидемические ограничения.

– Вручать аттестаты выпускникам будут на улице, если позволит погода. Все остальные празднования – это ответственность родителей. Если они будут проводиться, то это не должно быть в учебных заведениях, – подчеркнула заместитель главы КГГА.

Сейчас в Киеве работают все школы. На карантине из-за выявленных случаев коронавируса находятся лишь отдельные классы.

В Киеве не откроют школьные летние лагеря

В 2021 году в Киеве не откроют школьные летние лагеря из-за продления карантинных ограничений до 30 июня.

Однако 12,1 тыс. детей льготных категорий оздоровят за средства местного бюджета в детских учреждениях Киева, а также в Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях и на побережье Черного моря.

Для этого на 2021 год предусмотрено 142,86 млн грн.

Источник: Укринформ

Фото: Depositphotos

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