Свято останнього дзвоника в школах Києва відбудеться наприкінці наступного тижня. Його проведуть для перших та випускних класів.

Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко.

День, час та формат школи можуть визначати самі, але обов’язково мають бути дотримані всі протиепідемічні обмеження.

– Вручення атестатів випускникам відбуватиметься на вулиці, якщо дозволятиме погода. Усі інші святкування – це відповідальність батьків. Якщо вони проводитимуться, то це не повинно бути в закладах освіти, – наголосила заступник голови КМДА.

Наразі в Києві працюють всі школи. На карантині через виявлені випадки коронавірусу перебувають лише окремі класи.

У Києві не відкриють шкільні літні табори

У 2021 році в Києві не відкриють шкільні літні табори через подовження карантинних обмежень до 30 червня.

Однак 12,1 тис. дітей пільгових категорій оздоровлять за кошти місцевого бюджету в дитячих закладах Києва, а також у Київській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях та на узбережжі Чорного моря.

Для цього на 2021 рік передбачено 142,86 млн грн.